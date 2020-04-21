Covid 19, Viterbo per un giorno con meno contagi nel Lazio

Ma salgono a 15 i decessi, di cui quattro erano ospiti di Villa Noemi

21/04/2020 - 06:17



VITERBO – Un solo caso positivo in 24 ore, quello di una cittadina di Sutri operatrice sanitaria della rsa Santa Maria del Prato a Campagnano (zona rossa). Ieri quella di Viterbo è stata la provincia del Lazio con il minor numero di nuovi contagi. Tuttavia cresce quello dei decessi che arriva a 15. Non ce l'ha fatta una ospite di Villa Noemi di 92 anni. Con lei salgono a 4 gli ospiti della struttura positivi al covid deceduti.

Le strutture per anziani restano sotto la lente delle istituzioni. La Regione ieri ha fatto sapere, infatti, che continuano i controlli sulle Rsa e case di riposo del territorio. A Canino tutti negativi i tamponi eseguiti nell'alloggio per anziani Villa Pina. ''Premura e tempestività - ha detto lo staff - sono stati indispensabili per prevenire la diffusione della malattia all’interno delle nostre comunità''. A Nepi saranno eseguiti i tamponi sulle strutture alloggio e sulla residenza sanitaria assistenziale.

Se il virus continua a colpire, rallenta molto la sua corsa come dimostrano i numeri contenuti degli ultimi contagi. La casistica dimostra che i più esposti sono gli operatori sanitari e i medici che lottano in prima linea contro il virus. Sono più di 40 nella Tuscia quelli contagiati dall'inizio dell'emergenza. Gli ultimi 3 solo qualche giorno fa a Tarquinia. Intanto si allarga il fronte dei guariti: gli ultimi 6 sono quattro di Viterbo, uno di Tuscania e uno di Bolsena. Complessivamente sono 47 le persone negativizzate.

Di seguito il riepilogo del contagio nei comuni della Tuscia.

Viterbo 125, Celleno 49, Tuscania 43, Montefiascone 28, Tarquinia 24, Acquapendente 15, Bolsena 10, Marta 9, Orte 9, Oriolo Romano 9, Civita Castellana 7, Grotte di Castro 6, Soriano nel Cimino 5, Piansano 5, Vignanello 5, Bassano Romano 6, Capranica 4, Vetralla 4, Vitorchiano 4, Capodimonte 3, Castiglione in Teverina 3, Faleria 3, Cellere 2, Fabrica di Roma 2, Monteromano 2, Nepi 2, Ronciglione 3, San Lorenzo Nuovo 2, Sutri 2, Tessennano 2, Bagnoregio 1, Bassano in Teverina 1, Blera 1, Canepina 1, Corchiano 1, Gallese 1, Gradoli 1, Graffignano 1, Lubriano 1, Marta 1, Montalto di Castro 1, Monterosi 1, Villa San Giovanni in Tuscia 1, Onano 1, altri 6 casi