La Viterbese affronta la Virtus Francavilla, Pesoli: ''Testa alta e pedalare''

Il mister gialloblù: ''Ci sono defezioni importanti, dobbiamo stringerci intorno al gruppo''

18/12/2022 - 06:40



VITERBO - ''Abbiamo defezioni importanti, mancano diversi titolari. Dobbiamo stringerci attorno al gruppo, ai ragazzi che si allenano bene. Devo fare delle scelte che ricadranno sugli over in campo. Li abbiamo contati. Sono soddisfatto della settimana, abbiamo avuto di farla finalmente intera. I ragazzi ci sono, sono convinti di fare una buona prestazione anche se comuque ci sono difficoltà oggettive. Ma testa alta, petto in fuori e pedalare''.

Così mister Pesoli alla vigilia del match di oggi contro la Virtus Francavilla.

''Ho visto diverse partite del Francavilla e può essere affrontata in diverse maniere - ha proseguito il mister - Il modulo conta ma sono gli uomini che vanno in campo e interpretano le indicazioni e i concett che il mister gli dà. Faremo qualcosa di diverso domenica. Abbiamo fatto bene questa settimana, costruirò anche un minutaggio più allungato intensificando le sedute. Andiamo lì e cerchiamo di fare il massimo'.

Sulla formazione Pesoli ha detto che ci sono due ''innesti nuovi. Porto via Meola, che è un attaccante, e Bersaglia. Secondo me sono i più pronti. Verrà poi Spolverini. Saremo 15-16. Mancano cinque giocatori: quattro infortunati e uno squalificato'.

''Spolverini è un giocatore tuttofare - prosegue Pesoli - Fa tutto e bene. Lui nasce mezz'ala, è bravo e ha gamba. L'anno scorso l'ho messo terzino sinistro e ha fatto un grande campionato. Con la Lazio ha fatto benissimo da centrale di difesa. Questo ovviamente con la Primavera, dove domina fisicamente''.