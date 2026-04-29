Elezioni Civita Castellana, il candidato sindaco Parroccini presenta le liste

Appuntamento mercoledì 29 aprile ai giardini Baden Powell al Forte Sangallo, un incontro pubblico per i cittadini con i candidati consiglieri

29/04/2026 - 07:14



CIVITA CASTELLANA – Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio 2026 a Civita Castellana. Il candidato sindaco Claudio Parroccini ha annunciato la presentazione ufficiale delle liste che sostengono la sua corsa alla guida del Comune.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 29 aprile alle ore 19 presso i giardini Baden Powell, nell’area del Forte Sangallo, dove verranno svelati i nomi dei candidati consiglieri che compongono la coalizione. L’iniziativa rappresenterà un momento centrale della campagna elettorale, offrendo ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della squadra e le linee programmatiche.

Le liste a sostegno di Parroccini si presentano con un mix di esperienza amministrativa e nuove figure, con l’obiettivo dichiarato di unire competenze diverse e rafforzare il legame con il territorio. Tra i candidati figurerebbero professionisti, rappresentanti del mondo associativo e giovani, in un progetto che punta a intercettare le esigenze della comunità locale e a proporre soluzioni sui temi principali, dalla gestione dei servizi pubblici allo sviluppo economico e sociale.

Durante la serata, oltre alla presentazione ufficiale, è previsto un momento di confronto diretto con il candidato sindaco e gli aspiranti consiglieri, per approfondire proposte e priorità in vista del voto. Al termine, l’incontro proseguirà con un momento conviviale aperto ai partecipanti, pensato per favorire il dialogo in un clima informale.

La corsa alle comunali entra così in una fase decisiva, con le diverse forze politiche impegnate a definire programmi e squadre in vista dell’appuntamento elettorale di fine maggio.

LISTE E CANDIDATI CLAUDIO PARROCCINI