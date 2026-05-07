'Puntiamo alla costruzione di tre rotatorie su via Flaminia e raddoppio parcheggio Mignolo'

Nel programma elettorale del sindaco uscente Luca Giampieri spazio a opere infrastrutturali: rotatorie e parcheggi le priorità

07/05/2026 - 07:04

di Alessandra Sorge

CIVITA CASTELLANA - Terminata la prima fase della riqualificazione viaria dell'area ricadente nel consorzio Prataroni, l'amministrazione uscente guidata dal primo cittadino Luca Giampieri presenta il programma elettorale con focus su strade e infrastrutture.

'Grazie alla collaborazione con la Regione Lazio - ha spiegato il sindaco Luca Giampieri - e Astral con lo stanziamento di quasi 1 milione di euro siamo riusciti a portare a compimento parte della rete viaria in località Prataroni, dove si concentrano le nostre aziende.

Si tratta tuttavia solo di un primo intervento che prevede la riqualificazione completa dell'intera area nel prossimo futuro. Sempre Astral ha realizzato l'asfaltatura e la messa in sicurezza dell'intera SP 149, la Variante Nepesina, partendo dalla zona industriale di Sassacci fino al confine con il comune di Nepi, per un investimento superiore al milione di euro'

Ma la vera sfida è il futuro. In lizza per il Giampieri bis, il programma elettorale si arricchisce di iniziative utili al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture: 'Proseguiremo - ha spiegato Giampieri - il dialogo con Anas e con gli enti regionali per la creazione di tre rotatorie su via Flaminia all’incrocio con via Terni, via Alessandro Volta e via Quartaccio; di svincoli sulla variante Nepesina in prossimità del distaccamento dei vigili del fuoco e di via San Giovanni.

Per quanto riguarda la mobilità interna è prevista la creazione di rotatorie interne su via Roma incrocio Priati e La Penna, via Terni e via Petrarca e tra via Terni e via Brunelleschi. Tra i progetti futuri - conclude Giampieri - puntiamo alla creazione di un nuovo parcheggio di via Marinetti (di fronte alla cittadella della salute) e raddoppio del parcheggio della variante “Mignolò per il quale è previsto il raddoppiamento in altezza'