Civita Castellana, Italia Viva sostiene Danilo Corazza

Alessandra Ortenzi alla presentazione ufficiale: Un progetto concreto, inclusivo e vicino ai bisogni dei cittadini

12/04/2026 - 08:45



CIVITA CASTELLANA - Alessandra Ortenzi, commissario provinciale di Italia Viva, ha preso parte alla presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Danilo Corazza per il Comune di Civita Castellana.

“Sono particolarmente felice di questa candidatura – ha dichiarato la Ortenzi – che Italia Viva sostiene con convinzione, poiché rappresenta pienamente quella scala di valori propria del centro sinistra capace di mettere al primo posto la sintesi politica per il bene comune della cittadinanza”.

“Si tratta di una scelta che nasce da un percorso condiviso tra candidati e forze politiche– ha aggiunto – fondato su un programma concreto, su una visione chiara della città e su una presenza attiva e continua sul territorio. Elementi fondamentali per costruire un progetto credibile e vicino ai bisogni reali delle persone”.

A margine dell'incontro, Ortenzi ha augurato buon lavoro a Corazza testimoniando la volontà di costruire un percorso inclusivo e partecipato.

Italia Viva ribadisce il proprio impegno nel contribuire con responsabilità e spirito costruttivo alla realizzazione di un progetto amministrativo solido, capace di valorizzare tutta la provincia di Viterbo e rispondere concretamente alle esigenze della comunità.