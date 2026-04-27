Civita Castellana, Franco Laugeni scalda i motori e presenta la lista 'Civita Viva'

Lavvocato civitonico lancia la sfida per le comunali del 24 e 25 maggio

27/04/2026 - 07:05

di Serena D'Ascanio

CIVITA CASTELLANA - La corsa per il Palazzo Municipale entra nel vivo. L’avvocato Franco Laugeni ufficializza la sua candidatura a Sindaco di Civita Castellana, guidando la lista civica 'Civita Viva'. Una compagine che punta sul mix tra professionalità consolidate, volti nuovi della società civile e una forte impronta territoriale.

I riflettori si accenderanno ma la data ufficiale di mercoledì 30 aprile alle ore 18:00, presso il Bar Romy, è stata spostata e nei prossimi giorni sará resa nota. Il candidato Sindaco incontrerà i cittadini per presentare ufficialmente la squadra e i punti cardine del programma elettorale.

La lista 'Civita Viva' si presenta ai blocchi di partenza con una rappresentanza eterogenea: molti i legali e gli esperti di economia, ma non mancano esponenti del mondo della scuola, dell'imprenditoria agricola e dell'industria ceramica, cuore pulsante dell’economia locale.

Ecco i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale:

Candidato Professione/Profilo Alessandro Angeletti Imprenditore Alessandro Cacciamani Commercialista e revisore legale Arianna Paola Cipriani Docente Scuola Superiore Lucilla Cisbani Consulente comunicazione d'impresa Cinzia Frezza Imprenditrice agricola Salvatore Giaccari Impiegato tecnico Paola Goglia Avvocato Franca Laugeni Laureanda in Giurisprudenza Pietro Micheli Ingegnere Roberto Pantaleo Segretario generale FIALC CISAL Roberta Paolelli Amministratore di condominio Daniele Paolini Medico chirurgo spec. Medicina legale Marco Pasquetti Dirigente di produzione (industria ceramica) Cristiana Pistola Casalinga Giorgio Sciarrini Avvocato Antonio Spaziano Avvocato

L’obiettivo dichiarato di Laugeni è quello di offrire a Civita Castellana un’amministrazione basata sulla competenza e sul dialogo. Con le elezioni fissate per domenica 24 e lunedì 25 maggio, la presentazione del 30 aprile rappresenterà il vero e proprio 'giro di boa' della campagna elettorale, trasformando le proposte in un progetto concreto per il rilancio della città.

'Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare' – fanno sapere dallo staff di Civita Viva – 'perché il futuro della nostra comunità si scrive insieme, partendo dall'ascolto e dal confronto diretto'.