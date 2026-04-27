CIVITA CASTELLANA - La corsa per il Palazzo Municipale entra nel vivo. L’avvocato Franco Laugeni ufficializza la sua candidatura a Sindaco di Civita Castellana, guidando la lista civica 'Civita Viva'. Una compagine che punta sul mix tra professionalità consolidate, volti nuovi della società civile e una forte impronta territoriale.
I riflettori si accenderanno ma la data ufficiale di mercoledì 30 aprile alle ore 18:00, presso il Bar Romy, è stata spostata e nei prossimi giorni sará resa nota. Il candidato Sindaco incontrerà i cittadini per presentare ufficialmente la squadra e i punti cardine del programma elettorale.
La lista 'Civita Viva' si presenta ai blocchi di partenza con una rappresentanza eterogenea: molti i legali e gli esperti di economia, ma non mancano esponenti del mondo della scuola, dell'imprenditoria agricola e dell'industria ceramica, cuore pulsante dell’economia locale.
Ecco i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale:
|Candidato
|Professione/Profilo
|Alessandro Angeletti
|Imprenditore
|Alessandro Cacciamani
|Commercialista e revisore legale
|Arianna Paola Cipriani
|Docente Scuola Superiore
|Lucilla Cisbani
|Consulente comunicazione d'impresa
|Cinzia Frezza
|Imprenditrice agricola
|Salvatore Giaccari
|Impiegato tecnico
|Paola Goglia
|Avvocato
|Franca Laugeni
|Laureanda in Giurisprudenza
|Pietro Micheli
|Ingegnere
|Roberto Pantaleo
|Segretario generale FIALC CISAL
|Roberta Paolelli
|Amministratore di condominio
|Daniele Paolini
|Medico chirurgo spec. Medicina legale
|Marco Pasquetti
|Dirigente di produzione (industria ceramica)
|Cristiana Pistola
|Casalinga
|Giorgio Sciarrini
|Avvocato
|Antonio Spaziano
|Avvocato
L’obiettivo dichiarato di Laugeni è quello di offrire a Civita Castellana un’amministrazione basata sulla competenza e sul dialogo. Con le elezioni fissate per domenica 24 e lunedì 25 maggio, la presentazione del 30 aprile rappresenterà il vero e proprio 'giro di boa' della campagna elettorale, trasformando le proposte in un progetto concreto per il rilancio della città.
'Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare' – fanno sapere dallo staff di Civita Viva – 'perché il futuro della nostra comunità si scrive insieme, partendo dall'ascolto e dal confronto diretto'.