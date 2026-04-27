ANNO 16 n° 214
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Civita Castellana, Franco Laugeni scalda i motori e presenta la lista 'Civita Viva'
Lavvocato civitonico lancia la sfida per le comunali del 24 e 25 maggio
Serena
27/04/2026 - 07:05
di Serena D'Ascanio

CIVITA CASTELLANA - La corsa per il Palazzo Municipale entra nel vivo. L’avvocato Franco Laugeni ufficializza la sua candidatura a Sindaco di Civita Castellana, guidando la lista civica 'Civita Viva'. Una compagine che punta sul mix tra professionalità consolidate, volti nuovi della società civile e una forte impronta territoriale.

I riflettori si accenderanno ma la data ufficiale di mercoledì 30 aprile alle ore 18:00, presso il Bar Romy, è stata spostata e nei prossimi giorni sará resa nota. Il candidato Sindaco incontrerà i cittadini per presentare ufficialmente la squadra e i punti cardine del programma elettorale.

La lista 'Civita Viva' si presenta ai blocchi di partenza con una rappresentanza eterogenea: molti i legali e gli esperti di economia, ma non mancano esponenti del mondo della scuola, dell'imprenditoria agricola e dell'industria ceramica, cuore pulsante dell’economia locale.

Ecco i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale:

Candidato Professione/Profilo
Alessandro Angeletti Imprenditore
Alessandro Cacciamani Commercialista e revisore legale
Arianna Paola Cipriani Docente Scuola Superiore
Lucilla Cisbani Consulente comunicazione d'impresa
Cinzia Frezza Imprenditrice agricola
Salvatore Giaccari Impiegato tecnico
Paola Goglia Avvocato
Franca Laugeni Laureanda in Giurisprudenza
Pietro Micheli Ingegnere
Roberto Pantaleo Segretario generale FIALC CISAL
Roberta Paolelli Amministratore di condominio
Daniele Paolini Medico chirurgo spec. Medicina legale
Marco Pasquetti Dirigente di produzione (industria ceramica)
Cristiana Pistola Casalinga
Giorgio Sciarrini Avvocato
Antonio Spaziano Avvocato

L’obiettivo dichiarato di Laugeni è quello di offrire a Civita Castellana un’amministrazione basata sulla competenza e sul dialogo. Con le elezioni fissate per domenica 24 e lunedì 25 maggio, la presentazione del 30 aprile rappresenterà il vero e proprio 'giro di boa' della campagna elettorale, trasformando le proposte in un progetto concreto per il rilancio della città.

'Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare' – fanno sapere dallo staff di Civita Viva – 'perché il futuro della nostra comunità si scrive insieme, partendo dall'ascolto e dal confronto diretto'.




Foto gallery
Vedi foto

Notizie correlate

Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo