TUSCIA - Il benessere dei cittadini torna protagonista con l'iniziativa Sanidays, un evento dedicato alla salute e al benessere che per il secondo anno torna dal 21 al 23 maggio e trasformerà le città di Nepi, Bolsena e Civita Castellana in opportunità di screening gratuiti, check-up diagnostici e consulenze specialistiche immediate.
21 maggio a Nepi presso L'Acquedotto
22 maggio a Bolsena presso Piazza Matteotti
23 maggio a Civita Castellana presso Curia Vescovile
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Dalla medicina interna all’odontoiatria, dalla nutrizione alla diagnostica specialistica, ogni tappa vedrà la partecipazione di medici e professionisti del settore pronti a mettere le proprie competenze a disposizione della comunità.
Non mancheranno inoltre momenti di approfondimento e confronto grazie ai talk informativi pomeridiani, dove esperti e chirurghi illustreranno le frontiere della scienza medica e i segreti per uno stile di vita sano. Un'occasione preziosa per prendersi cura di sé, perché informarsi correttamente è il primo passo verso un futuro in salute.
La forza dei Sanidays risiede nella possibilità per tutti i cittadini di accedere a screening gratuiti e check-up rapidi. Durante le mattinate, team di medici specialisti saranno a disposizione per esami audiometrici, controlli cardiovascolari, valutazioni nutrizionali, screening oculistici e del cavo orale.
Un'opportunità unica per effettuare esami che spesso richiedono lunghe attese, in modo immediato e professionale.
Perché partecipare?
Consulti diretti con medici e professionisti della salute.
Esami diagnostici e screening gratuiti senza prenotazione.
Informazioni aggiornate su corretti stili di vita e nutrizione.
I Talk Pomeridiani: la parola agli esperti
Non solo esami, ma anche conoscenza. I pomeriggi dei Sanidays saranno animati da Talk informativi, moderati da Serena D’Ascanio e Marco Cassinis.
Medici chirurghi, nutrizionisti, ginecologi e specialisti del settore approfondiranno temi cruciali: dalla chirurgia metabolica alla salute ambientale, dalla prevenzione oncologica alla scienza della nutrizione. Sessioni interattive pensate per rispondere ai dubbi del pubblico e promuovere una cultura della salute consapevole.
NON PERDERE L'OCCASIONE DI INFORMARTI SULLA TUA SALUTE!
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