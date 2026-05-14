SaniDays 2026: presentata la nuova edizione, con un'attenzione allo spin-off nella Tuscia

Il Programma si articolerà in tre date: 21 maggio a Nepi, 22 Maggio a Bolsena e il 23 Maggio a Civita Castellana

14/05/2026 - 16:56



ROMA – Si è tenuta questa mattina presso Palazzo WeGil la conferenza stampa di presentazione di SaniDays 2026, la manifestazione dedicata alla salute, alla prevenzione e al benessere che si svolgerà dal 20 al 23 maggio. Se Roma ospiterà l'evento principale presso Industrie Fluviali, la mattinata ha acceso i riflettori su una grande novità: lo spin-off territoriale SaniDays Tuscia.

La Prevenzione arriva nella Tuscia

Durante l'incontro è stato presentato con forza il progetto SaniDays Tuscia, un’estensione pensata per portare la salute di prossimità fuori dal contesto urbano della Capitale, rafforzando il dialogo con le comunità locali. Il programma si articolerà in tre tappe fondamentali:

21 maggio – Nepi: Prima giornata dedicata agli screening e alla sensibilizzazione.

22 maggio – Bolsena: L'incontro con il territorio prosegue in Piazza Matteotti, con il supporto del Sindaco Andrea Di Sorte, intervenuto stamane per sottolineare il valore dell'iniziativa.

23 maggio – Civita Castellana: Grande chiusura presso la Curia Vescovile per ribadire il legame tra eccellenza produttiva e benessere dei cittadini.

Questa 'rete di prossimità' mira a trasformare la prevenzione in una pratica quotidiana, rendendola accessibile e concreta anche nelle province.

La Conferenza di questa mattina

La mattinata ha visto l'avvicendarsi di panel istituzionali e tematici che hanno approfondito l'integrazione tra innovazione, cura e territorio. Oltre alla presentazione dello spin-off nella Tuscia, sono stati illustrati i temi chiave dell'edizione 2026: salute della donna, benessere psicologico, longevità e salute digitale.

Tra gli interventi di rilievo, hanno preso la parola rappresentanti del mondo accademico e sanitario come Andrea Rossi (Campus Bio-Medico), Sabrina Grillo (UPMC Salvator Mundi) e Massimo Scaccabarozzi (Unindustria), insieme a figure istituzionali quali l'Assessora Barbara Funari (Roma Capitale) e Simona Renata Baldassarre (Regione Lazio).

SaniDays: Un Modello di Successo

L'evento, ideato da SCAI Comunicazione, punta a superare i numeri record del 2025 (25mila partecipanti e oltre 200 eventi). Il claim “Vieni a vedere come stai” è stato confermato come cuore pulsante di una piattaforma che connette medici, ricercatori, creator e cittadini in un’unica grande rete della salute.

Dal 20 maggio, con l'inizio ufficiale delle attività a Roma e le tappe itineranti nella Tuscia, SaniDays 2026 si propone di dimostrare che la salute non è solo assenza di malattia, ma una rete di relazioni e ascolto che parte dal territorio.

SaniDays 2026, per Info e programma: sanidays.it