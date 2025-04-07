SaniDays: la settimana della salute e del benessere tra Roma e la Tuscia

Dal 5 all'11 maggio, appuntamenti a Roma e nella Tuscia a Civita Castellana e Viterbo

07/04/2025 - 07:03

di Serena D'Ascanio

Dal 5 all'11 maggio 2025, il Lazio si prepara a vivere un'iniziativa straordinaria dedicata al benessere e alla salute: SaniDays, un evento che coinvolgerà tutta la regione con un focus speciale sulla capitale, Roma, e sulla bellissima Tuscia. Grazie alla collaborazione tra Scai Comunicazione e Dinamica Marketing, si crea un forte legame tra la capitale e il territorio viterbese, portando esperti del settore medico e salute direttamente nelle comunità locali.

PROGRAMMA COMPLETO

(Il Team di SaniDays - da sx Alessandra, Serena, Michele, Giulia e Chiara)

Un evento centrale di SaniDays è rappresentato dai Salotti SaniDays, momenti di incontro e approfondimento in cui i partecipanti potranno interagire con medici, nutrizionisti, psicologi e altri esperti della salute, tutti impegnati a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della prevenzione e del benessere quotidiano.

A Roma, dal 6 al 9 maggio, il Salotto SaniDays si terrà presso l’Università degli Studi Link, una cornice ideale per ospitare seminari, workshop e incontri pratici con esperti del settore.

I Salotti di SaniDays in Tuscia si sposteranno il 7 maggio a Civita Castellana, presso la Curia Vescovile, e il 9 maggio a Viterbo, allo Spazio Attivo a Valle Faul entrambi dalle 16.00 alle 20.00. In questi luoghi, la cittadinanza avrà l'opportunità di confrontarsi con professionisti locali e nazionali, scoprendo come la prevenzione medica possa migliorare la qualità della vita quotidiana.

Uno dei temi più importanti di SaniDays sarà la prevenzione sotto ogni aspetto medico. L'iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sull'importanza di curarsi non solo quando si è già malati, ma anche per evitare che le problematiche si presentino. Durante i Salotti, esperti del settore condivideranno strategie pratiche per mantenere un equilibrio tra corpo e mente, discutendo di alimentazione sana, attività fisica, gestione dello stress e altro ancora.

La collaborazione tra Scai Comunicazione e Dinamica Marketing è stata cruciale per collegare Roma e la Tuscia, creando un network di conoscenze e opportunità che vanno oltre la capitale..

Con SaniDays, la prevenzione non è solo un obiettivo, ma un’opportunità concreta per prendersi cura di sé e della propria comunità.

Unisciti a SaniDays, per una vita più sana, consapevole e felice, ingresso gratuito!

Per maggiori informazioni sul SaniDays in Tuscia



serena@dinamicamarketing.it





