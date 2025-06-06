Incendio Agraria, Bedini (FdI): 'La regione Lazio al vostro fianco'

Il coordinatore agricoltura in regione: 'solidarietà alla comunità accademica'

06/06/2025 - 11:49



VITERBO - In qualità di ex ricercatore universitario, esprimo la mia più profonda solidarietà e vicinanza alla comunità accademica dell'Università della Tuscia, duramente colpita dal violento incendio che ha devastato parte della Facoltà di Agraria.

Le immagini che abbiamo visto in queste ore sono drammatiche: laboratori, strutture didattiche e strumenti di ricerca — patrimonio comune del nostro sapere scientifico — sono andati perduti o gravemente danneggiati. Per chi, come me, ha vissuto il mondo della ricerca, è facile immaginare lo smarrimento, la preoccupazione, e il dolore di chi in quelle aule e in quei laboratori ha investito passione, studio e anni di lavoro. Al rettore, ai docenti, al personale tecnico e amministrativo, agli studenti e a tutta la comunità dell'ateneo va il mio pensiero solidale e il mio impegno concreto. Il polo universitario della Tuscia è da sempre un'eccellenza nella formazione e nell'innovazione in campo agroambientale: un punto di riferimento fondamentale per il territorio e per tutta la Regione Lazio. La Regione è pronta a collaborare con l'Ateneo, il Ministero competente e gli enti locali per attivare tutte le misure possibili a sostegno della ripresa delle attività. Garantiremo la nostra presenza e il nostro supporto affinché questa dolorosa ferita sia curata al più presto. Oggi e domani, non sarete soli. La Regione Lazio è al vostro fianco.

Roberto Bedini, coordinatore Agricoltura per Fratelli d'Italia della Regione Lazio