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Confcommercio con l'Ateneo dopo l'incendio
05/06/2025 - 16:24

VITERBO - Confcommercio Lazio Nord - Viterbo, rappresentando le imprese del territorio, desidera esprimere profonda solidarietà all’Università degli Studi della Tuscia, al Magnifico Rettore Prof. Stefano Ubertini, al corpo docente, agli studenti e a tutto il personale per il grave incendio che ha colpito ieri, 4 giugno, la sede della Facoltà di Agraria.

L’incidente ha provocato danni a una struttura fondamentale per la formazione, la ricerca e l’innovazione nel settore agroalimentare e ambientale, ambiti di grande rilevanza per l’economia della Tuscia.

Un’istituzione chiave per il territorio

L’Università della Tuscia rappresenta un pilastro per lo sviluppo culturale, scientifico ed economico di Viterbo e della sua provincia. La Facoltà di Agraria, in particolare, è un punto di riferimento per la filiera agroalimentare, settore al quale molte imprese associate a Confcommercio sono strettamente collegate.

Sostegno e collaborazione per la ripresa

Loredana Badini, Presidente di Confcommercio Lazio Nord - Viterbo, ha dichiarato:

'Esprimiamo tutta la nostra vicinanza all’Ateneo in questo momento difficile. L’Università della Tuscia non è solo un luogo di studio, ma un motore di crescita per l’intero territorio. Confcommercio è pronta a sostenere, insieme alle imprese associate, ogni iniziativa utile per una rapida ripresa delle attività. La comunità imprenditoriale viterbese crede fortemente nella collaborazione con l’Ateneo e nella sua capacità di superare anche questa prova con determinazione.'

Confcommercio Lazio Nord - Viterbo si augura che le attività possano tornare alla normalità nel più breve tempo possibile e resta a disposizione per eventuali forme di collaborazione a supporto della ricostruzione e della continuità didattica e scientifica.

 

 




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