Decreti attuativi lavoro usurante ceramisti, la Femca Cisl invita alla mobilitazione generale

Il segretario Mastrogiovanni: 'E' ora che la politica ci ascolti'

16/12/2024 - 14:46



VITERBO - 'A quasi un anno dall'impegno preso in Parlamento per il riconoscimento del lavoro usurante dei ceramisti, ad oggi non vi è ancora traccia dei decreti attuativi necessari a rendere applicabile la norma, con conseguente disagio per i lavoratori che allo stato attuale non hanno alcuna previsione e sicurezza per il futuro'. Fabrizio Mastrogiovanni, segretario generale della Femca Cisl Viterbo, torna ad esprimere preoccupazione in merito alla mancata emanazione del provvedimento ministeriale e chiama a raccolta sindacati, parte politica e lavoratori alla mobilitazione generale.

'Senza il decreto attuativo - specifica Mastrogiovanni - e il relativo stanziamento di risorse finanziarie, non sarà possibile per i lavoratori che ne hanno i requisiti poter fare la domanda di anticipo della pensione. Abbiamo assistito a tanti slogan, adesso è arrivato il momento di far sentire la nostra voce, insieme a quella di migliaia di lavoratori'

'Come Femca Cisl - ha ribadito il segretario - abbiamo più volte sollecitato la componente politica a mantenere fede all'impegno assunto pubblicamente, tuttavia le nostre richieste, frutto del confronto con il territorio, sono rimaste lettera morta. Come rappresentanti territoriali intendiamo dunque invitare alla mobilitazione generale i lavoratori del distretto ceramico con tutte le forze sociali e politiche sensibili alla causa, per dare il massimo supporto alla componente politica locale. Nella giornata di oggi sono stati portati a conoscenza dell'iniziativa le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Uiltec Uil e Fialc Cisal. E' nostra intenzione coinvolgere anche le associazioni datoriali e la parte politica del territorio, al fine di pianificare attività ed azioni da intraprendere a partire da gennaio 2025. Non è esclusa una manifestazione con i lavoratori sotto la sede della regione Lazio'.