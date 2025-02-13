Carnevale civitonico, le maschere libere doppiano i gruppi mascherati

Le adesioni hanno superato le 4mila iscrizioni. Alcuni provengono da Lombardia, Campania, Puglia e Friuli

13/02/2025 - 07:05

di Alessandra Sorge

CIVITA CASTELLANA - Meno tre. E' iniziato il countdown per il debutto ufficiale del carnevale civitonico edizione 2025. Domenica 16 febbraio si terrà la prima delle tre sfilate che vedrà protagoniste migliaia di maschere con carri di prima categoria per un totale di 28 gruppi mascherati.

La città è in fibrillazione. E mentre i carnevalari mettono a punto gli ultimissimi ritocchi, la fondazione tira le somme sul lavoro di 'schedatura' delle maschere libere che, secondo le ultime stime, pare siano arrivate a superare le 4mila iscrizioni, doppiando anche il numero dei partecipanti iscritti ai gruppi, che è fermo a circa 2200 partecipanti. Numeri da capogiro che danno l'idea di quanto il carnevale civitonico sappia richiamare migliaia di persone non solo sul territorio ma anche dai paesi limitrofi. 'Le adesioni dei partecipanti come maschera libera - fanno sapere dalla fondazione - sono state sorprendenti. Abbiamo registrato persone dal Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia, dalla Toscana, dalla Puglia e dalla Campania. Insomma, mezza Italia è pronta a buttarsi nella mischia con abiti e maschere sfavillanti, unendosi al serpentone mascherato ed alimentando allo stesso tempo un indotto turistico importante per il territorio. Secondo il programma degli organizzatori le maschere libere saranno accompagnate da un carro appositamente attrezzato per la musica che la fondazione mette a completa disposizione dei vari partecipanti.

La data che segna l’apertura ufficiale del carnevale è programmata per domenica 16 febbraio dalle ore 15 (via Enrico Minio, via Mazzini, via della Repubblica, via San Giovanni XXIII fino a piazza della Liberazione), cui seguiranno i due successivi appuntamenti, previsti per domenica 23 febbraio e domenica 2 marzo. I festeggiamenti si concluderanno martedì 4 marzo, data che sancisce la chiusura del Carnevale con una grande festa nel centro storico del paese che culminerà con il rogo del Puccio e lo spettacolo musicale incentrato sulla musica degli anni ’90. Concluderà l’evento la premiazione dei vincitori delle categorie carri allegorici, gruppi mascherati e maschere libere.

Nel frattempo la fondazione rende noto l'ordine della prima sfilata:

1. LE VECCHIE GLORIE - Se de o Carnevale de voi innamorà co E Vecchie Glorie te devi mascherà

2. I MARZIANETTO’S - Bravo bravissimo

3. O’ SARRACINO - L’abbitanti dell’Olimpo se vonno mascherà, con Pollon a Civita vanno a sfilà

4. LE REGINE - Le Regine a Wimbledon

5. TERZO TEMPO - Che te piasse foco

6. SARANNO FORMOSE - Centro chirurgico plastico “TETTE RIFATTE”

7. GAZIBO - Le M&M’S ce magnamo pe addolcì sto giro strano

8. GENERAZIONE Z - Tutti i Carnevali della Galassia ce semo girati e a Civita semo atterrati

9. LE MEDUSE - Drinko io che drinki tu... In piazza nu c’arrivamo più! Le Meduse festeggiano 10 anni! Siete tutti invitati c’è open bar

10. CICIRINELLA - Cicirinella s’è ‘ncorniciata e co o pennello alla mano se fa sta sfilata

11. ROBERTO - O ritratto de Van Gogh

12. CHARLIE - Col gruppo Charlie viaggi nel tempo e con Steampunk torni nel 1800

13. ADRENALIN’S - WWC - World Wrestling Civitonic’s

14. COCORITE - Nel mondo del gufo reale le cocorite fanno Carnevale

15. E STRAVAGANTI - Co i lampadari e l’abbaciù Le Stravaganti nun se fermino più

16. JAMAICANO - O gruppo Jamaicano c’ha na storia... Pe’ festeggià i 20 anni vola in Amazzonia

17. FIESTA - One Piece

18. ORTO FUNARO - Salsa e merenda con l’Orto Funaro

19. LE BELVE - Pe o giro novo ce semo dovuti attrezzà, solo co o Ferrari ce potevamo presentà

20. QUELLI DEL 1961 - Quelli del 1961 in Vespa

21. PATATRAC - I più fichi d’india

22. CAFONI - Mexcal ed i suoi ladroni “Una Banda de Cafoni”

23. THE FAMILY - Tra musica e luci abbaglianti so arrivati i pagliacci terrificanti

24. BIACIO - FORCHETTONI Ballando a ritmo tribale ve portamo in Africa a fa Carnevale

25. I PIÙ BELLI DE CIVITA - I fantini de a miccia

26. CATARÌ - Che fate??? E fate!!! Fate fate

27. SPRITZ - A Carnevale non abbiamo paura di volare

28. LE SPOSE DE CIVITA - La sposa ballerina s’è svejata “Parigina”