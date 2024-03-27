'La morte di Valentina Paterna ci priva di una prestigiosa figura di immenso spessore umano e politico'

Il cordoglio di Federlazio nelle parole della presidente Tiziana Governatori

27/03/2024 - 14:55



VITERBO - Apprendo con profonda tristezza ed incredulità la notizia della prematura scomparsa di Valentina Paterna, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

Certa di rappresentare il sentimento di tutti gli imprenditori della Federlazio di Viterbo, desidero far giungere il nostro cordoglio e la nostra più sincera vicinanza alla famiglia e alla sua comunità politica, che piangono l’incolmabile perdita.

La morte di Valentina Paterna ci priva di una prestigiosa figura di immenso spessore umano e politico, esempio di forza, di generoso impegno e di tenacia, anche nella fase più difficile e dolorosa della sua vita.

Ricordo con emozione il recente incontro con il Consiglio Direttivo della nostra Associazione, testimonianza del profondo legame con il territorio, della disponibilità al dialogo, al confronto e alla collaborazione istituzionale, nella comune ricerca di soluzioni positive, verso le aspettative di crescita economica e sociale della Tuscia.

Ecco perché la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un vuoto profondo nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e apprezzarla.