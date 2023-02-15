VITERBO - Domenica 12 febbraio 2023, dalle 7 alle 23 e lunedi 13 febbraio fino alle 15 si è votato per il Presidente e i consiglieri per la Regione Lazio. Il nuovo presidente è Francesco Rocca per il centrodestra.
Nella Tuscia sono 250mila gli aventi diritto al voto di cui 52mila quelli di Viterbo città, nelle tuscia ha votato il 44% degli aventi diritto.
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Francesco Rocca per il centrodestra sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Unione di centro - Verde, Noi Moderati, lista civica Rocca presidente
Alessio D'Amato per il centrosinistra sostenuto da Pd, Terzo Polo, +Europa, Demos, Verdi Sinistra con D’Amato, Psi, la lista civica D’Amato presidente
Donatella Bianchi per il M5s e Polo progressista di Sinistra & ecologia
Sonia Pecorilli per il Pci
Rosa Rinaldi, sostenuta dalla lista Unione Popolare con De Magistris
Tre consiglieri della provincia di Viterbo entrano nel consiglio Regionale del Lazio. Due sono consiglieri in maggioranza di Fratelli d’Italia, il più votato Daniele Sabatini con 12.200 voti e Valentina Paterna con oltre 3.900 voti. Sempre nel consiglio regionale ma in opposizione entra Enrico Panunzi del Partito Democratico, che ha ottenuto oltre 11.600 voti.
Il nuovo assetto regionale vedrà il Presidente Francesco Rocca con 30 consiglieri in maggioranza totali: 22 di Fratelli d’Italia, 3 di Forza Italia, 3 della Lega 3, 1 della Civica Rocca e 1 dell'Udc, mentre Alessio D’Amato sarà consigliere all’opposizione insieme a 10 consiglieri del Partito Democratico, 2 di Azione, 1 della civica D’Amato e 1 di Verdi e sinistra.
I restanti posti da consigliere saranno ricoperti da 4 per il Movimento 5 Stelle 1 per il Polo progressista, sempre di Donatella Bianchi. Le altre 2 coalizioni candidate, Partito Comunista e Unione Popolare, non sono riuscite ad entrare nel consiglio della Regione Lazio.
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Complessivamente i candidati nella Tuscia sono 75 per due posti da consigliere. Ecco chi sono:
Per Rocca presidente:
Fratelli d'Italia
Daniele Sabatini, Giovanna Fortuna, Valentina Paterna, Giulio Zelli
Lega
Edoardo Ciocchetti, Emanuela Bartolini, Elisa Cepparotti, Carlo Pellegrini
Forza Italia
Giulio Marini, Claudio Parroccini, Federica Friggi, Fabiana Salviani
Noi moderati e Rinascimento
Vittorio Sgarbi, Giulia Cacchiarelli, Francesco Gentili, Patrizia Marocchi
Unione di centro - Verde è popolare
Daniela Scatolini, Sergio Orlandi, Ilaria Rossi, Gino Stella
Lista civica Rocca presidente
Renato Bacciardi, Barbara Aniello, Elisa Lo Verde, Jacopo Menghini
Per D'Amato presidente
Partito Democratico
Enrico Panunzi, Alessandra Troncarelli, Simone Brunelli, Simona Rossini
Lista civica D'Amato presidente
Pina Barattelli, Umberto Cinalli, Micaela Onorati, Silvio Marino
Terzo polo con Azione e Italia Viva
Giacomo Barelli, Barbara Assanti, Paola Goglia, Alessio Trani
+Europa, Radicali italiani e Volt
Simona Governatori, Alberto Di Miele, Maddalena Milone, Fabio Ricò
Demos - Democrazia solidale
Roberto Latagliata, Brunella Bassetti, Rolando Mastrogregori, Giada Travaglini
Verdi e Sinistra
Sara Tossini, Luigi Marco, Giovanni Pacini, Elena Rubeca
Psi
Daniela Ciavattini, Maurizio Pagliaccia, Simona Piemonte, Riccardo Sorci
Per Bianchi presidente
Movimento 5 stelle
Donatella Bianchi, Massimo Erbetti, Simona Sassara, Maurizio Serafinelli
Polo progressista di Sinistra & ecologia
Tina Bali, Piero Rosati, Valeria Bruccola, Andrea Ziccaro
Per Rinaldi presidente
Unione popolare
Massimo Ranucci detto Stromberg, Armando Di Marino, Roberta Leoni, Emanuela Petrolati
Per Pecorilli presidente
Partito comunista italiano
Luigi Caria, Alessia Amato, Nicolò Parrino