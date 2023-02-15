Elezioni Regionali 2023, liste candidati e voti nella provincia di Viterbo

Tutte le preferenze della Tuscia e comune per comune

15/02/2023 - 11:16



VITERBO - Domenica 12 febbraio 2023, dalle 7 alle 23 e lunedi 13 febbraio fino alle 15 si è votato per il Presidente e i consiglieri per la Regione Lazio. Il nuovo presidente è Francesco Rocca per il centrodestra.

Nella Tuscia sono 250mila gli aventi diritto al voto di cui 52mila quelli di Viterbo città, nelle tuscia ha votato il 44% degli aventi diritto.

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Francesco Rocca per il centrodestra sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Unione di centro - Verde, Noi Moderati, lista civica Rocca presidente

Alessio D'Amato per il centrosinistra sostenuto da Pd, Terzo Polo, +Europa, Demos, Verdi Sinistra con D’Amato, Psi, la lista civica D’Amato presidente

Donatella Bianchi per il M5s e Polo progressista di Sinistra & ecologia

Sonia Pecorilli per il Pci

Rosa Rinaldi, sostenuta dalla lista Unione Popolare con De Magistris

Tre consiglieri della provincia di Viterbo entrano nel consiglio Regionale del Lazio. Due sono consiglieri in maggioranza di Fratelli d’Italia, il più votato Daniele Sabatini con 12.200 voti e Valentina Paterna con oltre 3.900 voti. Sempre nel consiglio regionale ma in opposizione entra Enrico Panunzi del Partito Democratico, che ha ottenuto oltre 11.600 voti.

Il nuovo assetto regionale vedrà il Presidente Francesco Rocca con 30 consiglieri in maggioranza totali: 22 di Fratelli d’Italia, 3 di Forza Italia, 3 della Lega 3, 1 della Civica Rocca e 1 dell'Udc, mentre Alessio D’Amato sarà consigliere all’opposizione insieme a 10 consiglieri del Partito Democratico, 2 di Azione, 1 della civica D’Amato e 1 di Verdi e sinistra.

I restanti posti da consigliere saranno ricoperti da 4 per il Movimento 5 Stelle 1 per il Polo progressista, sempre di Donatella Bianchi. Le altre 2 coalizioni candidate, Partito Comunista e Unione Popolare, non sono riuscite ad entrare nel consiglio della Regione Lazio.

PREFERENZE NEI COMUNI (CLICCA SUL COMUNE)

ACQUAPENDENTE

ARLENA DI CASTRO

BAGNOREGIO

BARBARANO ROMANO

BASSANO IN TEVERINA

BASSANO ROMANO

BLERA

BOLSENA

BOMARZO

CALCATA

CANEPINA

CANINO

CAPODIMONTE

CAPRANICA

CAPRAROLA

CARBOGNANO

CASTEL SANT’ELIA

CASTIGLIONE IN TEVERINA

CELLENO

CELLERE

CIVITA CASTELLANA

CIVITELLA D’AGLIANO

CORCHIANO

FABRICA DI ROMA

FALERIA

FARNESE

GALLESE

GRADOLI

GRAFFIGNANO

GROTTE DI CASTRO

ISCHIA DI CASTRO

LATERA

LUBRIANO

MARTA

MONTALTO DI CASTRO

MONTE ROMANO

MONTEFIASCONE

MONTEROSI

NEPI

ONANO

ORIOLO ROMANO

ORTE

PIANSANO

PROCENO

RONCIGLIONE

SAN LORENZO NUOVO

SORIANO NEL CIMINO

SUTRI

TARQUINIA

TESSENNANO

TUSCANIA

VALENTANO

VALLERANO

VASANELLO

VEJANO

VETRALLA

VIGNANELLO

VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA

VITERBO

VITORCHIANO

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Complessivamente i candidati nella Tuscia sono 75 per due posti da consigliere. Ecco chi sono:

Per Rocca presidente:

Fratelli d'Italia

Daniele Sabatini, Giovanna Fortuna, Valentina Paterna, Giulio Zelli

Lega

Edoardo Ciocchetti, Emanuela Bartolini, Elisa Cepparotti, Carlo Pellegrini

Forza Italia

Giulio Marini, Claudio Parroccini, Federica Friggi, Fabiana Salviani

Noi moderati e Rinascimento

Vittorio Sgarbi, Giulia Cacchiarelli, Francesco Gentili, Patrizia Marocchi

Unione di centro - Verde è popolare

Daniela Scatolini, Sergio Orlandi, Ilaria Rossi, Gino Stella

Lista civica Rocca presidente

Renato Bacciardi, Barbara Aniello, Elisa Lo Verde, Jacopo Menghini

Per D'Amato presidente

Partito Democratico

Enrico Panunzi, Alessandra Troncarelli, Simone Brunelli, Simona Rossini

Lista civica D'Amato presidente

Pina Barattelli, Umberto Cinalli, Micaela Onorati, Silvio Marino

Terzo polo con Azione e Italia Viva

Giacomo Barelli, Barbara Assanti, Paola Goglia, Alessio Trani

+Europa, Radicali italiani e Volt

Simona Governatori, Alberto Di Miele, Maddalena Milone, Fabio Ricò

Demos - Democrazia solidale

Roberto Latagliata, Brunella Bassetti, Rolando Mastrogregori, Giada Travaglini

Verdi e Sinistra

Sara Tossini, Luigi Marco, Giovanni Pacini, Elena Rubeca

Psi

Daniela Ciavattini, Maurizio Pagliaccia, Simona Piemonte, Riccardo Sorci

Per Bianchi presidente

Movimento 5 stelle

Donatella Bianchi, Massimo Erbetti, Simona Sassara, Maurizio Serafinelli

Polo progressista di Sinistra & ecologia

Tina Bali, Piero Rosati, Valeria Bruccola, Andrea Ziccaro

Per Rinaldi presidente

Unione popolare

Massimo Ranucci detto Stromberg, Armando Di Marino, Roberta Leoni, Emanuela Petrolati

Per Pecorilli presidente

Partito comunista italiano

Luigi Caria, Alessia Amato, Nicolò Parrino