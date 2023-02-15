VITERBO - Elezioni regionali Lazio 2023, Alessio D'Amato candidato presidente: le liste e i candidati
Alessio D'Amato è diventato un consigliere all'opposizione.
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Sezioni scrutinate 289 su 295 - Voti
Partito Democratico
PANUNZI ENRICO 11.660
TRONCARELLI ALESSANDRA 8.821
ROSSINI SIMONA 923
BRUNELLI SIMONE 921
Lista civica D'Amato presidente
BARATTELLI GIUSEPPINA DETTA PINA 239
CINALLI UMBERTO 161
MARINO SILVIO 76
ONORATI MICAELA 21
Terzo polo con Azione e Italia Viva
TRANI ALESSIO 686
GOGLIA PAOLA 498
BARELLI GIACOMO 229
ASSANTI BARBARA 107
+Europa, Radicali italiani e Volt
GOVERNATORI SIMONA 24
DI MIELE ALBERTO 11
RICO' FABIO 3
MILONE MADDALENA 1
Demos - Democrazia solidale
BASSETTI BRUNELLA DETTA BRUNA 100
LATAGLIATA ROBERTO 83
MASTROGREGORI ROLANDO 36
TRAVAGLINI GIADA 17
Verdi e Sinistra
TOSSINI SARA 560
PACINI GIOVANNI 138
RUBECA ELENA 113
DI LUIGI MARCO 11
Psi
CIAVATTINI DANIELA 74
PAGLIACCIA MAURIZIO 43
PIEMONTE SIMONA 19
SORCI RICCARDO 11
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