ANNO 16 n° 208
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Alessio D'Amato presidente: liste e candidati
Sette liste a sostegno: PD, Lista civica D'Amato presidente, Terzo polo con Azione e Italia Viva, +Europa con i Radicali italiani e Volt, Demos, Verdi e Sinistra, Psi
15/02/2023 - 11:16

VITERBO - Elezioni regionali Lazio 2023, Alessio D'Amato candidato presidente: le liste e i candidati

Alessio D'Amato è diventato un consigliere all'opposizione.

 

CLICCA QUI PER VEDERE I DATI IN AGGIORNAMENTO DELLA PREFETTURA

 

Sezioni scrutinate 289 su 295 - Voti

Partito Democratico

PANUNZI ENRICO 11.660

TRONCARELLI ALESSANDRA 8.821

ROSSINI SIMONA 923

BRUNELLI SIMONE 921

 

Lista civica D'Amato presidente

BARATTELLI GIUSEPPINA DETTA PINA 239

CINALLI UMBERTO 161

MARINO SILVIO 76

ONORATI MICAELA 21

 

Terzo polo con Azione e Italia Viva

TRANI ALESSIO 686

GOGLIA PAOLA 498

BARELLI GIACOMO 229

ASSANTI BARBARA 107

 

+Europa, Radicali italiani e Volt

GOVERNATORI SIMONA 24

DI MIELE ALBERTO 11

RICO' FABIO 3

MILONE MADDALENA 1

 

Demos - Democrazia solidale

BASSETTI BRUNELLA DETTA BRUNA 100

LATAGLIATA ROBERTO 83

MASTROGREGORI ROLANDO 36

TRAVAGLINI GIADA 17

 

Verdi e Sinistra

TOSSINI SARA 560

PACINI GIOVANNI 138

RUBECA ELENA 113

DI LUIGI MARCO 11

 

Psi

CIAVATTINI DANIELA 74

PAGLIACCIA MAURIZIO 43

PIEMONTE SIMONA 19

SORCI RICCARDO 11

 

TORNA ALLA LISTA CON TUTTI I CANDIDATI DELLA REGIONE LAZIO 2023

 

CLICCA QUI PER VEDERE I DATI IN AGGIORNAMENTO DELLA PREFETTURA

 

 

       




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