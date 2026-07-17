Viterbo 2033: la candidatura e il futuro digitale della Tuscia

Viterbo e Tuscia candidate a Capitale Europea della Cultura 2033. Cosa comporta sul piano degli standard digitali europei e dell'identità internazionale del territorio

17/07/2026 - 21:28



Viterbo e Tuscia candidate a Capitale Europea della Cultura 2033: cosa significa davvero per il futuro digitale del territorio

Il 12 luglio 2026, nella sala del Teatro dell'Unione, qualcosa è cambiato nel modo in cui Viterbo guarda se stessa. La Festa della Candidatura non era solo una serata celebrativa: era l'annuncio ufficiale che 51 comuni della Tuscia si sono messi in fila dietro un progetto comune, quello di portare il territorio al titolo di Capitale Europea della Cultura 2033. Non accade spesso che una provincia con meno di 300.000 abitanti si presenti a Bruxelles con questa ambizione. E non accade spesso che una candidatura del genere obblighi davvero, concretamente, a fare i conti con ciò che significa essere «europei» nel 2026.

La domanda che vale la pena porsi non è se Viterbo vincerà. È cosa succede al territorio mentre ci prova.

Cosa chiede davvero Bruxelles a una candidata

Il programma Capitale Europea della Cultura non è un premio alla carriera. È un percorso con scadenze precise: il dossier preliminare, la selezione intermedia nel 2025, la giuria internazionale che tornerà nel 2027 per la designazione finale. Ogni fase richiede che la città dimostri una visione a lungo termine. Non basta elencare eventi culturali: la Commissione Europea valuta anche come la candidatura si integra in una strategia digitale del territorio.

Lo dice esplicitamente la pagina ufficiale del programma sul sito della Commissione: le città candidate devono dimostrare come l'evento contribuirà a uno «sviluppo culturale e digitale sostenibile» dopo il 2033. Non è un dettaglio. È uno dei criteri su cui la giuria assegna i punteggi.

Per Viterbo questo significa una cosa precisa: il dossier che arriverà sui tavoli di Bruxelles dovrà raccontare non solo il Palazzo dei Papi e i fondi medievali, ma anche la capacità del territorio di stare dentro l'ecosistema digitale europeo. Infrastrutture. Accesso. Standard di verifica dell'identità. Conformità normativa dei servizi online che i cittadini usano ogni giorno.

Gli standard europei nel digitale: un confronto che Viterbo non può evitare

Con la candidatura, il territorio si misura inevitabilmente con i parametri che le istituzioni europee considerano baseline per un territorio moderno. Uno di questi è la qualità della regolamentazione dei servizi digitali rivolti ai consumatori: dalle piattaforme di pagamento ai servizi di intrattenimento online, passando per la gestione dei dati personali secondo il GDPR.

Qui entra in gioco un fenomeno che riguarda milioni di italiani e che il dibattito pubblico locale tende a ignorare. Una parte significativa dell'intrattenimento digitale a pagamento consumato in Italia avviene su piattaforme che non operano con licenza ADM ma che detengono comunque autorizzazioni rilasciate da autorità europee riconosciute, come la Malta Gaming Authority o la Curaçao eGaming. Si tratta di un segmento del mercato che esiste, che è monitorato, e che la riforma del settore varata dall'ADM nel 2026 sta cercando di inquadrare meglio. A questo proposito, una panoramica dei principali siti con licenza internazionale è disponibile su https://europeangaming.eu/portal/it/migliori-casino-non-aams/.

Il gioco d'azzardo comporta rischi reali. Chi sceglie di usare queste piattaforme dovrebbe farlo con consapevolezza e solo con somme che può permettersi di perdere. Per supporto: BeGambleAware.org.

Il punto non è promuovere o scoraggiare queste piattaforme. Il punto è che qualsiasi città che voglia presentarsi come «europea» nel senso pieno del termine deve fare i conti con la realtà di come i propri cittadini usano internet, e con la qualità della regolamentazione che li protegge. Una Capitale Europea della Cultura che non riflette su questi temi rischia di essere europea solo nell'etichetta.

Su questa dimensione, il Lazio ha dati interessanti. Come ha già riportato Viterbo News 24, il boom del gioco d'azzardo online nel Lazio nel biennio 2024-2025 ha mostrato una crescita superiore alla media nazionale, con un trasferimento netto dalle sale fisiche alle piattaforme digitali. Ignorare questo dato mentre si costruisce un dossier europeo sarebbe una contraddizione.

Digitalizzazione del patrimonio: il vero campo di gioco

Passiamo all'aspetto che più direttamente riguarda la candidatura. La Commissione Europea ha pubblicato nel 2025 una strategia specifica per il patrimonio culturale digitale, che copre intelligenza artificiale, tecnologie XR e archivi 3D. La logica è semplice: una città che vuole candidarsi al titolo 2033 non può presentare un progetto di digitalizzazione del patrimonio fatto con gli strumenti del 2018.

Per la Tuscia, questo è insieme un'opportunità e un problema. L'opportunità è enorme. Il territorio ha una concentrazione di beni culturali medievali, etruschi e rinascimentali che pochissime province italiane possono vantare. Viterbo medievale, Civita di Bagnoregio, le necropoli etrusche di Norchia e Castel d'Asso sono praticamente sconosciute al grande pubblico europeo. Una strategia di digitalizzazione 3D e distribuzione in realtà aumentata potrebbe cambiare questo in modo radicale.

Il problema è che ad oggi il territorio non ha un'infrastruttura digitale culturale degna di questo nome. La Biblioteca dell'Università della Tuscia ha appena terminato la catalogazione del Fondo Giannitrapani-Minissi, 8.000 volumi. È un ottimo risultato. Ma è ancora lavoro analogico: inventariare non è digitalizzare, e digitalizzare non è rendere accessibile in formato interattivo a un ricercatore di Stoccolma.

La candidatura impone di colmare questo gap in tempi credibili. La giuria del 2027 vorrà vedere un piano concreto, non intenzioni.

Il modello delle città che ce l'hanno fatta

Non serve guardare lontano. Matera 2019 è il caso studio più citato, forse fin troppo. Ma ci sono altri esempi più recenti e meno inflazionati. Bodø, in Norvegia, Capitale Europea della Cultura 2024, ha costruito il suo dossier intorno all'accessibilità digitale remota: una città di 50.000 abitanti in Artico che ha convinto Bruxelles proprio perché ha dimostrato come la cultura possa raggiungere chi non può fisicamente spostarsi. Chemnitz, in Germania, Capitale 2025, ha puntato sulla narrativa della trasformazione industriale in chiave digitale.

Il denominatore comune? Nessuna di queste città ha vinto fingendo di essere più grande di quello che era. Hanno vinto raccontando una trasformazione credibile, con un piano digitale verificabile.

Viterbo ha qualcosa che Bodø e Chemnitz non avevano: un patrimonio UNESCO alle spalle e una posizione geografica tra Roma e il Tirreno che nessuna città nordeuropea può replicare. La sfida è trasformare questi asset in un argomento convincente per una giuria che nel 2027 vorrà numeri, non folklore.

Il rischio del dossier-vetrina

C'è un pericolo reale in questa candidatura, e vale la pena dirlo chiaramente.

Molte candidature italiane degli ultimi vent'anni si sono rivelate esercizi di comunicazione istituzionale: dossier belli graficamente, ricchi di citazioni storiche, poveri di contenuto strategico. La giuria europea lo riconosce in pochi minuti. Un panel composto da esperti di politica culturale e sviluppo digitale non si commuove davanti a una foto del Palazzo dei Papi.

Il rischio per Viterbo è di costruire una candidatura che parla alla città di se stessa, invece di parlare all'Europa di ciò che il territorio può offrire al progetto europeo. Sono cose molto diverse.

Il team di comunicazione strategica che affianca la candidatura, come riportato nelle prime settimane di luglio, dovrà navigare questo equilibrio. Civic pride e ambizione europea non sono la stessa cosa. Il primo è necessario per tenere uniti i 51 comuni; la seconda è ciò che convince Bruxelles.

Cosa succede se Viterbo arriva in finale

Mettiamo da parte il pessimismo e immaginiamo lo scenario migliore: Viterbo passa la selezione del 2027 e si trova tra le finaliste per il 2033. Cosa cambia?

Cambia tutto. I fondi europei che seguono una designazione ECoC non sono marginali: nelle edizioni recenti hanno superato i 60 milioni di euro di investimento diretto, moltiplicati da fondi regionali e privati. Per una provincia che discute ancora di strade e ferrovie, sarebbe un salto di scala. Il 20 luglio 2026 è previsto a Viterbo un tavolo sulle infrastrutture dell'Alto Lazio con i vertici di FS, ANAS e RFI: il collegamento tra infrastrutture fisiche e candidatura culturale non è affatto teorico. Una città più connessa è una città con più possibilità di attrarre visitatori europei dopo il 2033.

Ma l'impatto più duraturo sarebbe probabilmente quello meno visibile: l'obbligo di costruire una governance culturale permanente, capace di mantenere gli standard europei anche dopo che i riflettori si sono spenti. Questo è ciò che separa le città che hanno usato il titolo come trampolino da quelle che l'hanno usato come palcoscenico.

Domande frequenti

Quando si saprà se Viterbo ha superato la prima selezione per il titolo 2033? La procedura di selezione della Commissione Europea prevede una prima valutazione dei dossier e una shortlist che dovrebbe essere definita entro il 2026, con la giuria internazionale che si esprimerà sulla rosa finale nel corso del 2027. I tempi esatti dipendono dal calendario fissato dal Ministero della Cultura italiano in accordo con Bruxelles.

Quanti comuni supportano la candidatura di Viterbo e Tuscia? Alla data del lancio ufficiale, il 12 luglio 2026, la candidatura conta il sostegno di 51 comuni del territorio. Si tratta di una base istituzionale solida, che copre buona parte della provincia di Viterbo e include i principali centri della Tuscia.

Cosa prevede concretamente la strategia digitale europea per le Capitali della Cultura? Le città candidate devono dimostrare come l'evento contribuirà a uno sviluppo culturale digitale sostenibile oltre la data del titolo. Questo include digitalizzazione del patrimonio, accessibilità remota dei contenuti culturali e integrazione con le infrastrutture dati europee. La strategia UE per il patrimonio culturale digitale fornisce il quadro di riferimento tecnico aggiornato.

Viterbo ha già ricevuto fondi europei per la cultura in passato? Il territorio ha beneficiato di finanziamenti FESR e di programmi come Europa Creativa, ma non ha mai ottenuto un riconoscimento del calibro della Capitale Europea della Cultura. La candidatura 2033 rappresenta un salto qualitativo significativo rispetto ai progetti europei precedenti del territorio.

Cosa rende diversa la candidatura di Viterbo rispetto ad altre città italiane che hanno provato in passato? Il punto di forza più citato dagli organizzatori è la capacità di coinvolgere l'intera Tuscia come sistema territoriale, non solo il capoluogo. Questo approccio multi-comunale rispecchia esattamente il tipo di progettualità che la Commissione ha premiato nelle ultime tornate di selezione, privilegiando reti di comunità rispetto a singole città-evento.