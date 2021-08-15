Tutto pronto per il Rave Party, evento non autorizzato sul lago di Mezzano

Continua ad aumentare il numero di partecipanti dall'Italia e dall'estero

15/08/2021 - 18:00



VALENTANO – In piena pandemia tutto pronto per un bel “Rave Party” non autorizzato sul lago di Mezzano, al confine tra Lazio e Toscana. Migliaia i ragazzi provenienti da tutta Italia, ma anche del resto d’Europa che da ieri stanno occupando la piana intorno al lago con camper e tende con lo scopo di restarci circa 10 giorni.

Sembrerebbero essere già 5.000, ma si prevedono molte altre migliaia di giovani in arrivo con un picco che potrebbe superare i 20mila partecipanti. non essendo un evento autorizzato, ci si sta peoccupando per l'incolumità delle persone presenti.

Intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Tuscania e gli uomini della polizia stradale che poco possono fare al momento senza una direttiva ben precisa. Il campo è tenuto sotto controllo dalle forze dell’ordine e monitorato da un elicottero dei carabinieri.

Nelle prossime ore si saprà l’esito di questa “folle manifestazione”, senza permessi e senza nessuna organizzazione ufficiale che si possa prendere le responsabilità di problematiche ordinarie, straordinarie o legate al covid. Se l'evento dovesse avere un esito positivo, sta a dimostrare che in Italia conviene andare avanti abusivamente, piuttosto che fare una partita iva, organizzare, chiedere permessi, piano di sicurezza, assicurazione, pagare le tasse e sperare che nessuno si faccia male... ma perchè?