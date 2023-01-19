Regionali: 75 candidati nella Tuscia in corsa per due posti da consigliere

Sei quelli alla presidenza e intanto arrivano in big: domani c'è Tajani, la prossima settimana Calenda

19/01/2023 - 07:33



VITERBO - La campagna elettorale per le Regionali entra subito nel vivo: sono in arrivo nella Tuscia i big della politica. Domani il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà alle Terme Salus per presentare i candidati di Forza Italia. Sabato arriverà, invece, la deputata, Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia. Sabato scorso, invece, era stata la volta del ministro Lollobrigida. La prossima settimana arriverà anche il leader di Azione, Carlo Calenda.

Si tratta di una campagna elettorale corta visto che si voterà il 12 e 13 febbraio ma la schiera dei candidati al consiglio regionale è folta così come affollata è quella dei candidati presidenti:

Francesco Rocca per il centrodestra, Alessio D'Amato per il centrosinistra e Donatella Bianchi per il M5s - sono diventati sei.

Si sono aggiunti: Rosa Rinaldi, già sottosegretaria con Prodi, sostenuta dalla lista Unione Popolare con De Magistris; Fabrizio Pignalberi per il Quarto Polo Insieme per il Lazio e Sonia Pecorilli per il Pci.

In particolare la lista Unione Popolare, per la provincia di Viterbo schiera Massimo Ranucci detto Stromberg, Roberta Leoni, Armando Di Marino ed Emanuela Petrolati.

Francesco Rocca per il centrodestra sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Unione di centro - Verde, Noi Moderati, lista civica Rocca presidente

Alessio D'Amato per il centrosinistra sostenuto da Pd, Terzo Polo, +Europa, Demos, Verdi Sinistra con D’Amato, Psi, la lista civica D’Amato presidente

Donatella Bianchi per il M5s e Polo progressista di Sinistra & ecologia

Rosa Rinaldi, sostenuta dalla lista Unione Popolare con De Magistris

Sonia Pecorilli per il Pci

Fabrizio Pignalberi sostenuto da Quarto Polo per l'Italia e Lista Pignalberi presidente (LISTA NON AMMESSA)





Complessivamente i candidati nella Tuscia sono 75 per due posti da consigliere. Ecco chi sono:

Per Rocca presidente:

Fratelli d'Italia

Daniele Sabatini, Giovanna Fortuna, Valentina Paterna, Giulio Zelli

Lega

Edoardo Ciocchetti, Emanuela Bartolini, Elisa Cepparotti, Carlo Pellegrini

Forza Italia

Giulio Marini, Claudio Parroccini, Federica Friggi, Fabiana Salviani

Noi moderati e Rinascimento

Vittorio Sgarbi, Giulia Cacchiarelli, Francesco Gentili, Patrizia Marocchi

Unione di centro - Verde è popolare

Daniela Scatolini, Sergio Orlandi, Ilaria Rossi, Gino Stella

Lista civica Rocca presidente

Renato Bacciardi, Barbara Aniello, Elisa Lo Verde, Jacopo Menghini

Per D'Amato presidente

Partito democratico

Enrico Panunzi, Alessandra Troncarelli, Simone Brunelli, Simona Rossini

Lista civica D'Amato presidente

Pina Barattelli, Umberto Cinalli, Micaela Onorati, Silvio Marino

Terzo polo con Azione e Italia Viva

Giacomo Barelli, Barbara Assanti, Paola Goglia, Alessio Trani

+Europa, Radicali italiani e Volt

Simona Governatori, Alberto Di Miele, Maddalena Milone, Fabio Ricò

Demos - Democrazia solidale

Roberto Latagliata, Brunella Bassetti, Rolando Mastrogregori, Giada Travaglini

Verdi e Sinistra

Sara Tossini, Luigi Marco, Giovanni Pacini, Elena Rubeca

Psi

Daniela Ciavattini, Maurizio Pagliaccia, Simona Piemonte, Riccardo Sorci

Per Bianchi presidente

Movimento 5 stelle

Donatella Bianchi, Massimo Erbetti, Simona Sassara, Maurizio Serafinelli

Polo progressista di Sinistra & ecologia

Tina Bali, Piero Rosati, Valeria Bruccola, Andrea Ziccaro

Per Rinaldi presidente

Unione popolare

Massimo Ranucci detto Stromberg, Armando Di Marino, Roberta Leoni, Emanuela Petrolati

Per Pecorilli presidente

Partito comunista italiano

Luigi Caria, Alessia Amato, Nicolò Parrino