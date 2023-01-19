VITERBO - La campagna elettorale per le Regionali entra subito nel vivo: sono in arrivo nella Tuscia i big della politica. Domani il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà alle Terme Salus per presentare i candidati di Forza Italia. Sabato arriverà, invece, la deputata, Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia. Sabato scorso, invece, era stata la volta del ministro Lollobrigida. La prossima settimana arriverà anche il leader di Azione, Carlo Calenda.
Si tratta di una campagna elettorale corta visto che si voterà il 12 e 13 febbraio ma la schiera dei candidati al consiglio regionale è folta così come affollata è quella dei candidati presidenti:
Francesco Rocca per il centrodestra sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Unione di centro - Verde, Noi Moderati, lista civica Rocca presidente
Alessio D'Amato per il centrosinistra sostenuto da Pd, Terzo Polo, +Europa, Demos, Verdi Sinistra con D’Amato, Psi, la lista civica D’Amato presidente
Donatella Bianchi per il M5s e Polo progressista di Sinistra & ecologia
Rosa Rinaldi, sostenuta dalla lista Unione Popolare con De Magistris
Sonia Pecorilli per il Pci
Fabrizio Pignalberi sostenuto da Quarto Polo per l'Italia e Lista Pignalberi presidente (LISTA NON AMMESSA)
Complessivamente i candidati nella Tuscia sono 75 per due posti da consigliere. Ecco chi sono:
Per Rocca presidente:
Fratelli d'Italia
Daniele Sabatini, Giovanna Fortuna, Valentina Paterna, Giulio Zelli
Lega
Edoardo Ciocchetti, Emanuela Bartolini, Elisa Cepparotti, Carlo Pellegrini
Forza Italia
Giulio Marini, Claudio Parroccini, Federica Friggi, Fabiana Salviani
Noi moderati e Rinascimento
Vittorio Sgarbi, Giulia Cacchiarelli, Francesco Gentili, Patrizia Marocchi
Unione di centro - Verde è popolare
Daniela Scatolini, Sergio Orlandi, Ilaria Rossi, Gino Stella
Lista civica Rocca presidente
Renato Bacciardi, Barbara Aniello, Elisa Lo Verde, Jacopo Menghini
Per D'Amato presidente
Partito democratico
Enrico Panunzi, Alessandra Troncarelli, Simone Brunelli, Simona Rossini
Lista civica D'Amato presidente
Pina Barattelli, Umberto Cinalli, Micaela Onorati, Silvio Marino
Terzo polo con Azione e Italia Viva
Giacomo Barelli, Barbara Assanti, Paola Goglia, Alessio Trani
+Europa, Radicali italiani e Volt
Simona Governatori, Alberto Di Miele, Maddalena Milone, Fabio Ricò
Demos - Democrazia solidale
Roberto Latagliata, Brunella Bassetti, Rolando Mastrogregori, Giada Travaglini
Verdi e Sinistra
Sara Tossini, Luigi Marco, Giovanni Pacini, Elena Rubeca
Psi
Daniela Ciavattini, Maurizio Pagliaccia, Simona Piemonte, Riccardo Sorci
Per Bianchi presidente
Movimento 5 stelle
Donatella Bianchi, Massimo Erbetti, Simona Sassara, Maurizio Serafinelli
Polo progressista di Sinistra & ecologia
Tina Bali, Piero Rosati, Valeria Bruccola, Andrea Ziccaro
Per Rinaldi presidente
Unione popolare
Massimo Ranucci detto Stromberg, Armando Di Marino, Roberta Leoni, Emanuela Petrolati
Per Pecorilli presidente
Partito comunista italiano
Luigi Caria, Alessia Amato, Nicolò Parrino