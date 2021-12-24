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Forza Italia esce dalla maggioranza di centrodestra
In una lettera al sindaco spiegano le ragioni dopo la sfiducia ad Arena
24/12/2021 - 18:58

CIVITA CASTELLANA - La caduta dell'amministrazione comunale di Viterbo sta avendo un effetto domino sul resto della Provincia. La rottura interna al centrodestra si sta ripercuotendo a livello politico anche su altri Comuni a cominciare da Civita Castellana dove Forza Italia gioca d'anticipo. 

Prima che Fratelli d'Italia e Lega diano loro il ben servito, sono gli Azzurri ad alzare la voce e a sbattere la porta. In una lettera inviata al sindaco Giampieri, spiegano le motivazioni per cui abbandonano la maggioranza di centrodestra.

Ecco il testo della lettera:

''La consegna delle firme nelle mani del Segretario Generale da parte dei consiglieri segna la caduta dell’amministrazione Arena a Viterbo. La motivazione con la quale i consiglieri giustificano la sfiducia al Sindaco è quella del voto provinciale. Per tale ragione è necessaria una riflessione politica all’interno del centro-destra che non può che coinvolgere tutto il territorio provinciale seguendo quindi, per coerenza, la stessa logica utilizzata per interrompere l’esperienza amministrativa a Viterbo.

Ciò che non comprendiamo è come mai la sfiducia arrivi solamente all’indomani del voto provinciale e non al momento della consegna delle liste, attimo nel quale gli schieramenti erano definitivi e chiaramente conosciuti da tutti. La domanda che ci poniamo è la seguente: Se le elezioni Romoli le avesse perse il risultato sarebbe stato diverso? Non avremo mai la risposta a questo interrogativo, ma tutto fa presupporre che la sfiducia ad Arena sia più un ''gesto di stizza'' che il risultato di un processo logico-politico che magari lascerà qualcuno spaesato, o addirittura anche pentito, quando la ''foga agonistica'' passerà.

In considerazione di ciò Forza Italia di Civita Castellana dichiara di uscire dalla maggioranza consiliare. I consiglieri comunali in carica continueranno a svolgere il loro ruolo di amministratori ascoltando il territorio e perseguendo l’unico obiettivo che ci si prefigge quando si decide di candidarsi: fare il bene del proprio paese''.

Forza Italia Civita Castellana




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