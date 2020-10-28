Colonna lombare, cause e rimedi - VIDEO

Terapie del dolore e interventi possibili spiegati dal Dottor Buompadre

28/10/2020 - 12:13



VITERBO – Il mal di schiena è il problema più diffuso, almeno una volta nella vita ogni individuo ha avuto a che fare con problemi alla colonna vertebrale, soprattutto il rachide lombare dove il 95% della popolazione ne soffre in termini più o meno gravi. Il Dottor Vincenzo Buompadre, specialista in ortopedia sportiva, descrive quali sono le cause e i rimedi per i problemi ampiamente diffusi.

La zona lombare, l’ultimo tratto prima dell’osso sacro, è la parte della colonna vertebrale più colpita e quella che provoca più dolore. Spesso dipende dalla sbagliata postura anatomica (scoliosi, cifosi, alterazioni e anomalie) dove l’ultimo disco è notevolmente sollecitato durante i movimenti di flesso ed estensione della colonna, oppure dismetrie (lunghezze diverse degli arti inferiori), alterazione dell’appoggio (piede piatto).

Lavori usuranti, attività sportive non svolte correttamente, vita sedentaria con scarso sviluppo muscolare, posizioni a lavoro o in auto non confortevoli, possono provocare problematiche alla zona lombare.

Il disco (l’ammortizzatore) si può schiacciare e allargandosi sporge andando a dare fastidio ai nervi provocando dolore e limitazioni funzionali, oltre a conseguenze come per esempio l’irritazione del nervo sciatico (Sciatica).

E’ necessario effettuare una visita accurata, migliorare la postura e la muscolatura, attraverso i fisioterapisti, anche con macchinari. In molti casi è consigliata la Terapia farmacologica generale, ma quando non basta è necessaria una terapia medica locale per una terapia del dolore più efficace: infiltrazione delle faccette articolari artrosiche, ozono terapia (antinfiammatoria), radiofrequenza direttamente sui nervi interessati (terapie per dolori più acuti), blocco epidurale (introduzione di farmaci all’interno della colonna vertebrale).

Nella fattispecie di casi selezionati ci sono interventi chirurgici mini invasivi, che si possono effettuare, con piccole incisioni del massimo di 5 millimetri, in anestesia locale:

- Discetomia percutanea (aspirazione del disco in eccesso)

- Epiduroscopia

- Cifoplastica (o Vertebroplastica), cementazione che riduce il dolore e rialza la vertebra.

Il Dottor Buompadre visita e opera in cliniche convenzionate del Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche e Toscana e riceve a Terni in via Ciaurro 6.

Per maggiori info visita il sito internet: www.vincenzobuompadre.com

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