Le patologie della spalla - Dottor Buompadre

Parla l'esperto di ortopedia e medicina sportiva

07/10/2020 - 06:48



VITERBO - Intervista, sulle patologie della spalla, al Dottor Vincenzo Buompadre, specialista in ortopedia, medicina dello sport e traumatologia sportiva. Quali sono le cause delle patologie della spalla, dolori, sintomi, diagnosi, lesionie tendinea e Chirurgia artroscopica.

Il Dottor Buompadre visita e opera in cliniche convenzionate del Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche e Toscana.

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Il Dott. Vincenzo Buompadre riceve a Terni in via Ciaurro 6.

Per maggiori info visita il sito internet: www.vincenzobuompadre.com