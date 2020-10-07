VITERBO - Intervista, sulle patologie della spalla, al Dottor Vincenzo Buompadre, specialista in ortopedia, medicina dello sport e traumatologia sportiva. Quali sono le cause delle patologie della spalla, dolori, sintomi, diagnosi, lesionie tendinea e Chirurgia artroscopica.
Il Dottor Buompadre visita e opera in cliniche convenzionate del Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche e Toscana.
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Chirurgia protesica dell'anca e del ginocchio
Il Dott. Vincenzo Buompadre riceve a Terni in via Ciaurro 6.
Per maggiori info visita il sito internet: www.vincenzobuompadre.com