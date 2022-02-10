Zon logistica semplificata, i comuni esclusi

Le dichiarazioni di Raimondo Chiricozzi

10/02/2022 - 18:56



Riceviamo e pubblichiamo:

'Egregi Sindaci,

ritengo vi sia noto che la Giunta della Regione Lazio ha deliberato la istituzione della Zona logistica semplificata. Ciò significa che il territorio incluso in questa potrà ottenere enormi vantaggi e maggiore sviluppo economico. Stranamente contro le legittime aspettative iI territorio del vostro Comune non è stato inserito. A nostro parere occorre non far passare sotto silenzio questo avvenimento. Occorre fare pressione affinché venga riconosciuto il diritto delle popolazioni allo sviluppo economico attraverso il riequilibrio territoriale.

Il comitato per la riapertura della ferrovia Civitavecchia Capranica Sutri Orte ha già inviato al Presidente della Regione Lazio la richiesta di inserimento per i Comuni mancanti nella delibera e cioè Monteromano – Veiano – Blera – Barbarano Romano – Capranica – Sutri – Ronciglione – Caprarola – Corchiano - Fabrica di Roma - Gallese tutti ricadenti nel corridoio ferroviario dei due mari Tirreno-Adriatico tra Civitavecchia ed Orte.

Ben più ascoltata è sicuramente la vostra voce e la Regione Lazio potrebbe rivedere la delibera aggiungendo i Comuni mancanti.

Per aiutarvi in questa incombenza, abbiamo preparato una bozza di lettera che vi alleghiamo assieme all’articolo apparso questa mattina su tusciaweb riguardante la ZLS.

Naturalmente spetta a voi decidere modifiche o tagli superflui o addirittura il cestinamento, che mi auguro non avvenga.

Non perdiamo questa opportunità importantissima. Vi auguro buon lavoro'.

Raimondo Chiricozzi