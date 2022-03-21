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Zingaretti, partecipazione e democrazia, premesse per investire bene
21/03/2022 - 17:42

Viterbo - 'Dobbiamo impegnarci per una stagione di investimenti che migliori la qualità della vita e il futuro delle giovani generazioni'.

Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti alla presentazione 'Per far bene, per tutti' per illustrare la nuova programmazione 2021-2027 dei fondi europei della Regione Lazio per la città di Viterbo e la sua provincia. L’evento è in corso a Viterbo, nell’Aula Magna del Rettorato dell'Università della Tuscia.

'La vicenda Ucraina conferma quanto tutto sia precario e noi oggi abbiamo l'opportunità di costruire un nuovo modello di sviluppo, senza mai dimenticare che i soldi a volte possono coprire la soluzione dei problemi', ha aggiunto. 'Vorremmo spendere questi soldi per fare un grande patto del Lazio, lo spirito democratico e lo spirito di partecipazione sono premesse per fare bene. Il tema non è spendere ma capire come una grande opportunità possa cambiare il modello di sviluppo', ha concluso Zingaretti.




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