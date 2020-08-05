Zero nuovi casi accertati oggi

Nessun nuovo paziente negativizzato. Rimangono 441 i guariti nella Tuscia

05/08/2020 - 11:40



VITERBO - Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 1 è ricoverata in una struttura ospedaliera regionale, 2 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 441 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

Dall'inizio dell'emergenza COVID, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 16726 tamponi, 144 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 210 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4136 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Prosegue nella Tuscia l'indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 4853 test sierologici eseguiti sul personale delle forze dell'ordine e sugli operatori sanitari della Asl di Viterbo. Di questi, 91 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell'1,87%. Dall'inizio dell'indagine, due sono i casi accertati di positività al COVID-19.

Eventuali, ulteriori, aggiornamenti sono previsti per le ore 12 di domani.