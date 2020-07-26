Zero casi accertati oggi

Nessun paziente negativizzato. Rimangono 441 i guariti nella Tuscia

26/07/2020 - 10:21



VITERBO - Nessun caso accertato di positività al COVID-19 è stato comunicato, entro le ore 10, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo.

In totale, alle ore 10 di questa mattina, i casi di positività al COVID-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano a 470 di cui 26 sono i casi accertati in strutture extra Asl.

Nella giornata di oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione dal COVID-19.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 1 è ricoverata in una struttura ospedaliera regionale, 2 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 441 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

Dall'inizio dell'emergenza COVID, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 15721 tamponi, 95 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 88 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4048 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Prosegue nella Tuscia l'indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 4770 test sierologici eseguiti sul personale delle forze dell'ordine e sugli operatori sanitari della Asl di Viterbo. Di questi, 90 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell'1,88%. Dall'inizio dell'indagine, due sono i casi accertati di positività al COVID-19.

Eventuali, ulteriori, aggiornamenti sono previsti per le ore 12 di domani.