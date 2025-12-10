Zelli: '1,7 milioni di euro ai comuni della Tuscia'

La concessione definitiva dei contributi sarà approvata con la successiva delibera di Giunta regionale. Tra comuni beneficiari figurano Monte Romano, Montalto di castro, Orte e Vitorchiano

10/12/2025 - 11:02



VITERBO - 'Con soddisfazione possiamo dire di aver ottenuto un altro grande risultato per la Tuscia: i Comuni della provincia di Viterbo giudicati finanziabili nell'ambito del Programma straordinario regionale di investimenti pubblici hanno ottenuto complessivamente circa 1,7 milioni di euro di contributi a fondo perduto. Queste risorse saranno destinate a interventi nelle macro-classi 'Infrastrutture pubbliche e sociali' per migliorare servizi e qualità della vita dei cittadini'. A dichiararlo, in una nota, il consigliere regionale Giulio Zelli, di Fratelli d'Italia.

Tra i beneficiari spiccano il Comune di Monte Romano, con 500mila euro per il completamento edilizio di un immobile pubblico destinato ad attività culturali, sociali e sociosanitarie, inclusi laboratorio di restauro, aula studio e area per associazionismo e volontariato. Il Comune di Orte ottiene finanziamenti per la riqualificazione e adeguamento di strutture e servizi pubblici locali, potenziando funzioni sociali e di prossimità. Montalto di Castro e Vitorchiano completano il pacchetto viterbese con contributi per interventi su infrastrutture pubbliche e spazi collettivi, mirati a incrementare fruibilità, accessibilità e valore sociale.

'Il centrodestra al governo della Regione Lazio, tramite l'ottimo lavoro programmatico della giunta Rocca, premia il territorio della Tuscia con 1,7 milioni concreti per i nostri Comuni – prosegue Zelli –. Orte, Monte Romano, Montalto e Vitorchiano vedranno realizzati progetti strategici che rafforzano servizi essenziali, dall'associazionismo alla valorizzazione di spazi pubblici. Fratelli d'Italia ha sostenuto con forza questo Programma straordinario, garantendo risorse dirette ai bisogni reali della provincia. La concessione definitiva dei contributi sarà approvata con successiva delibera di Giunta Regionale'.