XXI Concorso per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali Premio Roma, candidature fino al 3 aprile

Riparte la nuova edizione del concorso che punta a valorizzare i migliori pani e prodotti da forno tradizionali

09/03/2026 - 13:47



VITERBO - Sono aperte le iscrizioni alla XXI edizione del Concorso per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali 'Premio Roma' promosso da Agro Camera su incarico della Camera di Commercio di Roma ed in sinergia con l'Azienda Speciale Sviluppo e Territorio ed il sistema camerale regionale tra cui la Camera di Commercio di Rieti Viterbo.

Il Concorso si propone:

· di valorizzare i migliori pani e prodotti da forno per favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza nei mercati nazionali ed esteri, premiando i prodotti di qualità che possano al tempo stesso conseguire l'apprezzamento dei consumatori;

· di far emergere i prodotti da forno più innovativi;

· di favorire un confronto tra imprese locali ed imprese del territorio nazionale;

· di stimolare i panificatori verso un percorso di costante miglioramento della qualità del prodotto al fine di intercettare stili alimentari diversificati;

· di favorire lo sviluppo delle startup e, più in generale, dell'imprenditoria giovanile nei settori di interesse.

In Concorso è strutturato in due sezioni: sezione Roma e Lazio: riservata ai soli pani e prodotti da forno realizzati nel territorio di Roma e nel Lazio, e la sezione Nazionale: aperta a tutti i pani e prodotti da forno realizzati nel territorio di Roma, nel Lazio o in Italia.

La Domanda di partecipazione va compilata in tutte le sue parti e inviata per posta ad Agro Camera, Via dell'Umiltà 48, 00187 Roma (farà fede il timbro postale) o per posta elettronica (w.loria@agrocamera.com) entro e non oltre venerdì 03 aprile 2026.

Per scaricare regolamento e scheda di partecipazione è possibile visionare questo link https://www.rivt.camcom.it/it/news/aperte-le-iscrizioni-al-concorso-per-i-migliori-pani-e-prodotti-da-forno-tradizionali-premio-roma_2699.htm

Ulteriori informazioni all'indirizzo marketing@rivt.camcom.it.