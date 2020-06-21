ANNO 16 n° 212
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Calcio Pallacanestro Pallavolo Baseball Rugby Atletica Altri Sport Speciale Mondiale Brasile 2014
Wiplanet Baseball: ecco il calendario
Il girone D inizia il 12 luglio con le stesse squadre già previste
21/06/2020 - 09:36

MONTEFIASCONE - Allora si gioca! Le società di A2 e la Federazione, in una lunghissima riunione in videoconferenza, hanno messo a punto le modalità di svolgimento della serie A2, da proporre alla decisione finale del Consiglio Federale, a partire dai dettagli dell’applicazione del Protocollo di gara, fino ai temi più tecnici ed economici, con l’obiettivo di garantire, in sicurezza, ai giocatori e agli appassionati la migliore stagione possibile.

Il girone D, dove milita il WiPlanet rimane immutato, salvo il taglio delle partite di intergirone, già in precedenza deciso: quindi gli avversari dei giallo-verdi saranno i Lancers di Lastra a Signa, i Red Sox Paternò, il Nettuno 1945 e il Jolly Roger Grosseto, che i falisci incontreranno in casa nel doppio incontro di apertura il 12 Luglio.

Gli altri gironi dovrebbero essere così composti: girone A con Senago, Settimo, Bollate, Brescia e Cagliari; girone B con Bolzano, Verona, Castelfranco Veneto e Modena; girone C con Sala Baganza, Athletics Bologna, Oltretorrente Parma, Longbridge Bologna e Fiorentina. In particolare sono colpiti il girone C, che rimane a 4 squadre, e il girone A, lombardo, dove le squadre hanno grandi problemi ed hanno chiesto di giocare partite di 7 innings invece di 9, con la volontà di giocare questo campionato, nonostante le difficoltà e la paura che stanno ancora vivendo.

Nei prossimi giorni sarà reso pubblico dalla Federbaseball il calendario definitivo.

 


Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo