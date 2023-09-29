Wiplanet baseball gioca in casa sabato e domenica

La squadra senior apre sabato la Winter League con il CALI Acilia e il Minibaseball gioca domenica la Coppa Lazio

29/09/2023 - 08:28



MONTEFIASCONE - Dopo un’interruzione dell’attività dei campionati senior di ben due mesi, dedicati sia alle finali nazionali che ai campionati europei, torna sotto l’egida della FIBS Lazio, ma sotto la spinta delle squadre minori, un torneo a quattro squadre, denominato Winter League Lazio, che consentirà di prolungare l’attività fino alla fine di Novembre.

LIONS Nettuno e CALI Acilia di serie B e DOLPHINS Anzio e WIPLANET MONTEFIASCONE di serie C disputeranno un torneo a quattro con partite di A/R e play-off finali.

Lo scopo è soprattutto giocare a baseball, dato che non è prevista alcuna promozione o altro riconoscimento. Il Wiplanet giocherà in casa tutto il girone di andata alle 15,30: sabato 30/9 con il CALI, sabato 7/10 con l’Anzio, sabato 14/10 con i LIONS, disputando tutto il girone di ritorno in trasferta. Questo perché a metà ottobre la società ha programmato, a proprie spese, una profonda rigenerazione del tappeto erboso, necessaria per combattere le infestanti.

Il regolamento consente l’utilizzazione di prestiti e con il Wiplanet tornerà a giocare Matteo Carletti, dopo la ottima stagione a Grosseto, probabilmente insieme a Francesco Vaglio e forse qualche altro compagno.

Potrebbe aggiungersi al gruppo anche Maurizio Andretta, fresco campione d’Italia con la Fortitudo Bologna e attualmente impegnato con la nazionale ai campionati europei, insieme ad altri ex compagni viterbesi nella serie A di qualche anno fa.

Anche alcuni dominicani residenti a Viterbo potrebbero affiancare Bryan dando un importante contributo in previsione del 2024. Va sottolineato che, essendo entrata in vigore la riforma dello sport, che prevede la decadenza del vincolo per i giocatori, la rosa della squadra per il prossimo anno è tutta da costruire e queste partite potrebbero essere molto utili alla dirigenza per tenere rapporti interessanti.

“Abbiamo fortemente voluto partecipare a questo torneo – ha dichiarato il presidente Tabarrini –ci sembra assurdo finire il campionato di serie C il 23 luglio e non avere un’attività ufficiale fino ad aprile prossimo, trascurando 3 mesi climaticamente ottimi come agosto-settembre ed ottobre. Tra l’altro la flessibilità esistente ci consente di testare alcuni innesti nella rosa in ottica 2024. Diamo appuntamento a tutti al campo per questo sabato di baseball.”

Minibaseball. Proseguono invece i concentramenti minibaseball della Coppa lazio, con i ragazzi di Montefiascone, inclusi i nuovi iscritti, che si stanno facendo valere, nonostante la minore età rispetto agli avversari. Dopo le due partite di domenica scorsa ad Acilia (entrambe perse di misura con Anzio ed Acilia), domenica 1° ottobre a Montefiascone si giocheranno tre incontri con il seguente programma:

- H 10,30 Tigers Montefiascone – CALI Roma XIII

- H 12 CALI Roma XIII – Red Foxes

- H 15 Red Foxes - Tigers Montefiascone