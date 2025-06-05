Wiplanet baseball, exploit degli under 12

Doppia vittoria dei Tigrotti con Viterbo e Brewers Roma

05/06/2025 - 08:40



MONTEFIASCONE - L’ultimo sabato di maggio ha rappresentato una tappa importante nel percorso di crescita tecnica della squadra Under 12 del WiPlanet Montefiascone.

Si sono disputate due partite: nella prima, contro il Viterbo, con in squadra tutti ragazzi che hanno iniziato da poco, i giallo-verdi hanno fatto valere quel pizzico di esperienza in più che bambini di 9-10 anni possono mostrare in campo, superando i cugini per 12 a 6.

Ma il capolavoro i Tigrotti lo hanno costruito superando la squadra dei Brewers Roma che, pur rimaneggiata, schierava comunque il lanciatore della selezione regionale, affrontato senza alcun timore reverenziale e con il giusto mix di attenzione e grinta in battuta. La difesa si è espressa con la stessa attenzione, grazie anche all’ottima prestazione dei lanciatori, così dopo 2 inning il punteggio era di 5 a 0 per il WiPlanet.

La partita era comunque veloce e spettacolare, tanto che si sono giocati 5 inning nel tempo di 1 ora e mezza, ma il Montefiascone è sembrato sempre nettamente superiore, vincendo la partita per 13 a 6, nonostante l’età media di gran lunga inferiore a quella dei romani.

“Oltre all’ottimo risultato, due vittorie contro il Viterbo e la capolista Roma Brewers, la cosa che mi rende molto soddisfatto é stata l’ottima prestazione della squadra – ha dichiarato il manager Fortunati - in particolare contro i Brewers, battendo ben 6 valide e soprattutto subendo soltanto 5 strike out, segno questo di una crescita complessiva dell’atteggiamento in battuta di tutti i componenti della squadra. I ragazzi si sono ben comportati anche in difesa con ottime giocate e soprattutto cominciando a muoversi in campo come una squadra. Contro la capolista Brewers abbiamo vinto una gran bella partita perché abbiamo giocato meglio degli avversari, battuto di più e giocato meglio in difesa. L’importante é restare con i piedi per terra e non gasarci troppo. I Tigrotti stanno piano piano imparando a giocare a baseball ma il lavoro é ancora lungo: il tempo non ci manca e dobbiamo trovare la continuità nel giocare bene come sabato, questo è normale, vista l’età media della squadra 9 anni e 8 mesi. Il progetto di far crescere la squadra sta proseguendo, anche grazie all’aiuto dei coach Russo e Olmedo. L'importante è continuare ad allenarsi e divertirsi.”

Con questi risultati, il WiPlanet ha raggiunto i Brewers al primo posto della classifica, quando mancano due soli concentramenti alla fine del girone che determinerà una delle due squadre del Lazio che accederanno alle fasi successive delle finali nazionali.