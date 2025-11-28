VITERBO - Fine settimana pieno per tutte le squadre del Rugby Viterbo, dalla under 16 al minirugby alle ragazze.
Quest’ultime faranno parte della selezione regionale del Lazio che andrà a giocare un torneo in quel di Pomigliano d’Arco, per Dafne, Frida e Michela si tratta del primo impegno agonistico della stagione.
Uscito il calendario della Under 16, i nostri ragazzi sono stati inseriti in un girone con Lazio, Foligno, Campobasso, US Roma e Montevirginio, sarà quest’ultima la prima avversaria appuntamento per le 11 a Montevirginio.
Domenica mattina la under 8 e la under 10, parteciperanno alla festa del rugby a Morlupo.
Infine sabato pomeriggio a partire dalle 15, al Sandro Quatrini, doppio confronto tra le due formazioni under 14 del Viterbo e delle Fiamme Oro