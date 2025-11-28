Weekend intenso per il Rugby Viterbo

Dalla selezione regionale femminile al debutto dellUnder 16, fino alle feste del minirugby e al doppio confronto Under 14

28/11/2025 - 10:59



VITERBO - Fine settimana pieno per tutte le squadre del Rugby Viterbo, dalla under 16 al minirugby alle ragazze.

Quest’ultime faranno parte della selezione regionale del Lazio che andrà a giocare un torneo in quel di Pomigliano d’Arco, per Dafne, Frida e Michela si tratta del primo impegno agonistico della stagione.

Uscito il calendario della Under 16, i nostri ragazzi sono stati inseriti in un girone con Lazio, Foligno, Campobasso, US Roma e Montevirginio, sarà quest’ultima la prima avversaria appuntamento per le 11 a Montevirginio.

Domenica mattina la under 8 e la under 10, parteciperanno alla festa del rugby a Morlupo.

Infine sabato pomeriggio a partire dalle 15, al Sandro Quatrini, doppio confronto tra le due formazioni under 14 del Viterbo e delle Fiamme Oro