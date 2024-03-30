Week end di Pasqua nella Tuscia: tutti gli eventi da non perdere

Festività nel segno della tradizione tra arte, storia e cultura

30/03/2024 - 06:49



Pasqua e pasquetta nella Tuscia, sono numerose le iniziative che nei prossimi giorni, proprio a cavallo delle festitivtà, animeranno le vie e i centri storici delle maggiori cittadine viterbesi. Un calendario ricco di appuntamenti concentrati nella sacralità della Pasqua e nella rievocazione della passione di Cristo. Si parte oggi, sabato 30 marzo con numerose iniziative...

SABATO 30 MARZO

❓ VITERBO - VISITA GUIDATA: TRADIZIONI PASQUALI A VITERBO E NELLA TUSCIA

Dalla processione del Venerdì Santo alla solenne Veglia del Sabato fino all'abbondante colazione della Domenica di Pasqua e alla scampagnata di Pasquetta, ripercorriamo le tradizioni della Settimana Santa che hanno caratterizzato la nostra città sin dai tempi antichi, con una passeggiata nel centro storico che si concluderà con un brindisi e l'assaggio di cibi tipici di questa festività

📍 Appuntamento presso l'Ufficio Turistico di Viterbo, Piazza Martiri d'Ungheria

⏲ Alle ore 15:30

📱 Per info e prenotazioni: 07610226427 3493619681

📧 info@visit.viterbo.it

🎫 15€ a persona

⚠️ Prenotazione obbligatoria, entro le 18:00 del giorno prima. 15€ a persona solo al raggiungimento di minimo 15 partecipanti, altrimenti il costo potrebbe subire variazioni

❓ VITERBO - LAZIO ARTIGIANA: VISITA IN BOTTEGA. TOUR E DIMOSTRAZIONE DI LEGATORIA E TOUR DELLA PARTE EST DI VITERBO

Un viaggio tra le pagine della storia. Lazio Artigiana offre un evento speciale nella storica Antica Legatoria Viali. Lucia e Hans sveleranno l'arte della rilegatura nella creazione di taccuini fatti a amano secondo la tradizione di Giovanni Viali. Dopo, tour guidato della città di Viterbo attraverso i suoi gioielli medievali.

📍 Partenza dalla chiesa di Santa Maria della Verità fino al Monastero di Santa Rosa

⏲ Dalle ore 10.00

📧 Per info e prenotazioni: letizia@promotuscia.it

🎫 Evento gratuito

❓ VITERBO - PASSIO DOMINI NOSTRI

Elevazione spirituale del Sabato Santo

Camerata Polifonica Viterbese 'Zeno Scipioni'

Testi, regia e direzione Lucia Napoli

Organo Ferdinando Bastianini

Musiche di Ravel, Animuccia, Casciolini, Nanino, Bucchi, Bach, Rheinberger, Purcel

📍 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita - Piazza San Faustino

⏲ Ore 17.30

🎫 Ingresso libero

❓ BOLSENA- EVENTI DI ACQUA DOLCE: PALAZZO MONALDESCHI DELLA CERVARA

Arte, tradizioni ed enogastronomia a Palazzo Monaldeschi della Cervara.

Un evento che celebra le tradizioni enogastronomiche pasquali della Tuscia e il suo patrimonio storico e culturale. L'evento prosegue con la possibilità di ammirare le sale di Palazzo, custode del Museo territoriale del lago di Bolsena

📍 Palazzo Monaldeschi della Cervara, Bolsena (VT)

⏲ Dalle ore 18.30

📱 Per info e prenotazioni: 328 8965009 – 320 2467716

📧 voltumna175@gmail.com

⚠️ Prenotazione obbligatoria, posti limitati

❓ BOLSENA - APERTURA DELL'ISOLA BISENTINA PER LE FESTIVITA' PASQUALI

Apertura pasquale per l'Isola Bisentina nel lago di Bolsena, in attesa della grande inaugurazione di giugno quando verrà aperta al pubblico la chiesa dei S.S. Giacomo e Cristoforo, oggetto di restauro degli ultimi quattro anni.

In occasione della Santa Pasqua sarà possibile visitare i boschi dell'Isola Bisentina, percorrendo la Via Crucis delle sette cappelle. Si tratta di un progetto mistico e artistico nato nel Rinascimento per volontà di Papa Pio II e della famiglia Farnese, proseguito da Papa Paolo III e portato a termine dal cardinale Alessandro Farnese Junior. Le chiese sono tutte ancora esistenti, quattro delle quali visitabili: La Rocchina di Santa Caterina, la chiesa di Monte Calvario, l'oratorio di Monte Tabor e la chiesa di Santa Concordia.

L'Isola Bisentina è un incontaminato microcosmo all'interno del lago di origine vulcanica più esteso d'Europa, fatto di alberi secolari e flora autoctona con integrazione di specie d'importazione, luogo di testimonianze, passaggi e insediamenti dell'uomo dai tempi antichi a quelli a noi più vicini. Dal 2022 l'isola – prima chiusa al pubblico – si offre ai visitatori in un percorso fra antiche costruzioni architettoniche e opere contemporanee site specific che si integrano con il territorio, rispecchiandone l'aspetto più importante: la sua sacralità.

❓ MARTA - MARTA COUNTRY & LAKE

Attrazioni per bambini, dimostrazioni cinofile, toro meccanico, battesimo della sella, spettacoli equestri, stand espositivi, street food,

📱 Info e prenotazioni Stand: 366.5320134 (Liliana)

📧 Info e prenotazioni Stand

prolocomartavt@gmail.com

🎫 Ingresso libero

❓ MONTECALVELLO - VISITA GUIDATA DEL CASTELLO. DALL'ARTISTA BALTHUS AL PRINCIPE STASH

La primavera è arrivata e con il risveglio della natura anche le antiche dimore sospese nell'incantata atmosfera invernale, aprono le loro porte per accogliere i visitatori.

La guida turistica e ambientale escursionistica Anna Rita Properzi, vi condurrà a Montecalvello nel Castello di Stash Klossowski de Rola conosciuto come 'prince Stash' proprietario e figlio dell'artista Balthus, Balthassar Klossowski de Rola che lo acquisto nel 1970 e lo riportò con un sapiente restauro all'antico splendore.

Le visite guidate dell'antica dimora sono un appuntamento speciale, per conoscere e apprezzare senza fretta uno dei castelli più suggestivi e ben conservati della Tuscia.

Nel piccolo borgo fortificato posto nel cuore della Teverina Viterbese l'atmosfera di cui potrete godere dal Castello di Montecalvello, è la stessa che ha ispirato pittori e affascinato registi.

Tra le pieghe delle silenziose vallate della Teverina rese fiabesche dalle nebbie mattutine, appaiono i castelli come sospesi tra le nubi.

Lontano dallo scorrere del tempo e dalla modernità, ci sono luoghi e paesaggi d'artista, tanto magici quanto dimenticati. Il Castello di Montecalvello è uno di questi luoghi senza tempo.

📍 Incontro nel cortile interno del castello

⏲ Ore 10.30

📱 Per info e prenotazioni: 3334912669 Anna Rita Properzi

📧 https://annaritaproperzi.it/prenota-la-passeggiata/ - annaritaproperzi@gmail.com

🎫 20€ (che includono ingresso al castello e visita guidata molto accurata del piano terra, piano nobile con tutte le stanze affrescate e piano mansarda con lo studio dell'artista Balthus). Le visite guidate si svolgono in lingua italiana. Su richiesta si possono effettuare visite guidate in lingua inglese e francese.

❓ TUSCANIA - CELEBRAZIONI DEL TRIDUO PASQUALE

Sabato Santo

Ore 21:00 - Veglia Pasquale al Duomo

DOMENICA 31 MARZO

❓ VITERBO - COLAZIONE DI PASQUA A PIANOSCARANO

Il Circolo Amici di Pianoscarano, la Parrocchia di S. Andrea, gli ex Facchini di Santa Rosa, gli sponsor, con il patrocinio del Comune di Viterbo, per il 27° anno, offrono la Colazione di Pasqua intorno alla Fonatana. Realizzata da circolo e comitato con il contributo del Comune di Viterbo e le donazioni di tante attività del territorio, è una tradizione che ha oltre 100 anni, e affonda le radici nello spirito di condivisione e di senso di appartenenza dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Un appuntamento atteso dal quartiere e dalla città. Vi aspettiamo a Viterbo nel cuore del cuore della nostra città.

📍 Pianoscarano

⏲ Inizio ore 9.00 con la benedizione

❓ MARTA - MARTA COUNTRY & LAKE

Attrazioni per bambini, dimostrazioni cinofile, toro meccanico, battesimo della sella, spettacoli equestri, stand espositivi, street food,

📱 Info e prenotazioni Stand: 366.5320134 (Liliana)

📧 Info e prenotazioni Stand

prolocomartavt@gmail.com

🎫 Ingresso libero

❓ TARQUINIA - PASQUETTA CON GLI ETRUSCHI TRA ARTE, STORIA E CULTURA

Pasqua con gli etruschi a Tarquinia insieme alla guida turistica Claudia Moroni, che propone per le feste un'immersione nella storia, nell'arte e nella cultura di questo antico popolo.

Triplo appuntamento, viaggio nel tempo nell'affascinante sito Unesco della necropoli dei Monterozzi, custode delle tombe a tumulo con camere scavate nel calcare locale, nelle quali è conservata una serie di straordinari dipinti che rappresentano le principali testimonianze della coeva pittura antica.

Il museo ospita una incredibile collezione di vasellami e suppellettili, provenienti dalle tombe aristocratiche scoperte nel corso delle campagne di scavo effettuate sul territorio, ed è anche custode dei famosi cavalli alati, il capolavoro in terracotta simbolo di Tarquinia nel mondo.

📍 Necoproli dei Monterozzi

⏲ Ore 10.00

📱 Per info: 347 6920574

📧 claumor@hotmail.it

❓ TARQUINIA - CELEBRAZIONE DEL CRISTO RISORTO

Il momento più atteso della Pasqua a Tarquinia, la celebrazione del Cristo Risorto, in programma domenica 31 marzo dalle 18 con partenza dalla chiesa di San Giuseppe.

📍 Chiesa di San Giuseppe

⏲ Ore 18.00

❓ TUSCANIA - CELEBRAZIONI DEL TRIDUO PASQUALE

Domenica di Pasqua

Ore 9:00 - S. Messa a N. S. di Lourdes

Ore 10:30 - S. Messa al Sacro Cuore

Ore 11:00 - S. Messa al Duomo

Ore 17:00 - S. Messa al Santuario

A cura dell'ufficio turistico di Viterbo