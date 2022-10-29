Walking Tuscia, sette itinerari alla scoperta di necropoli e borghi della Tuscia

'E' importante incentivare i pellegrini a fermarsi nel nostro territorio innescando turismo'

29/10/2022 - 07:32

di Marica Orefice

VITERBO - Walking Tuscia, 'sette itinerari di trekking alla scoperta di Necropoli Etrusche e Borghi della Tuscia, una terra ricca di storia, arte e cultura. Un progetto teso a valorizzare il territorio ed il turismo naturalistico sostenibile per l’ambiente. Viterbo sta diventando una delle capitali del 'cammino''.

Presentato il progetto di Trekking Experience al Palazzo dei Priori, finalizzato alla scoperta di siti archeologici e piccoli borghi, incastonati in boschi animati. L'idea nasce dal presidente di Walking Italia, Luisa Mezzacapa: 'Un'occasione unica di turismo esprienzale supportato dall'utilizzo della Rasna Card, il passaporto per chi vuole mettersi in cammino', afferma.

'L'amministrazione ha voluto fortemente dedicare una delega alla via Francigena e al cammino - afferma la consigliera Croci -, stiamo cercando di puntare a percorsi circolari che vadano ad incidere sul nostro territorio, incentivando i pellegrini a fermarsi nella Tuscia e intraprendere altri percorsi anche diversi dalla via Francigena'.

Infatti, la via Francigena è il primo percorso in Italia ed il secondo più importante d'Europa. Un progetto finanziato anche dalla regione Lazio, 'che ha sempre dimostrato di essere accanto al 'cammino', infatti, questo progetto nasce dalla vittoria di un bando regionale', prosegue Silvio Marino.

'Mi auguro che sia un'opportunità per far conoscere il territorio - conclude Sara De Angelis -, l'idea era aprire il cammino con il mondo etrusco quindi passando tutte le tappa, dalla fase antica a quella romana in poi...questo è un luogo pieno di ricchezze ma ancora poco noto rispetto alla sua autenticità'.