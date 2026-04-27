CANINO - Il percorso si sviluppa all’interno di uno dei luoghi più suggestivi della Tuscia, dove il patrimonio archeologico etrusco si fonde con un paesaggio naturale di grande valore.
Un’occasione per scoprire il territorio in modo autentico, valorizzandone gli aspetti storici, ambientali e paesaggistici.
Al termine dell’escursione è previsto un piccolo ristoro con lunch box.
L'evento è promosso dalla Camera di Commercio Rieti Viterbo, con il contributo della Regione Lazio e organizzato dall' Azienda Speciale Centro Italia.
Quando: Sabato 9 maggio 2026, ore 10:00
Dove: Ritrovo parcheggio Castello dell’Abbadia (Parco di Vulci)
Percorso: 11 km circa (Difficoltà T/E)
Partecipazione GRATUITA con prenotazione obbligatoria!
Scadenza prenotazioni: 30 APRILE 2026
(Priorità ai residenti fuori provincia)
Info: 0761.234270 – 0746.1898270