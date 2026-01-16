Vitorchiano: approvati bilancio di previsione e programma triennale dei lavori pubblici

Via libera anche al piano di acquisti di forniture e servizi e vincolo di bilancio volontario su progetti PNRR-PA Digitale

16/01/2026 - 10:21



VITORCHIANO - Il consiglio comunale di Vitorchiano, nella seduta numero 59 del 13 gennaio 2026, ha approvato nei tempi previsti dalle norme il bilancio di previsione e i programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi, tutti relativi al periodo 2026-2028.

Partendo dai lavori pubblici, l'assessore Federico Cruciani ha illustrato le linee guida del programma triennale, che si articola su interventi prioritari riguardanti edilizia scolastica, impianti sportivi e manutenzione del patrimonio storico. Gli interventi principali sono il consolidamento delle mura castellane, il miglioramento del capannone comunale, l'adeguamento degli impianti della sede del Comune (finanziato peraltro con 377.000 euro dalla Regione Lazio), il rifacimento di tetto e pavimenti della Chiesa di Sant'Amanzio (500.000 euro dalla Regione e mutuo di 350.000 euro) e della Chiesa di Santa Maria, la riqualificazione dell'ex Chiesa di San Pietro in auditorium. Sono uscite dall'elenco, in quanto già avviate alla fase esecutiva, altre opere chiave come la nuova scuola dell'infanzia in località Pallone, comprensiva dell'asilo nido comunale (un investimento centrale per le famiglie), il marciapiede tra Paparano e Vitorchiano (300.000 euro), la riqualificazione del campo sportivo comunale con fondo in sintetico (590.000 euro), un nuovo piano di asfaltature, l'ampliamento del cimitero e il proseguimento della conversione a LED della pubblica illuminazione.

Riguardo al piano di forniture e servizi, due gli asset fondamentali: l'erogazione di energia elettrica, con ottimizzazione dei costi e continuità delle forniture per l'illuminazione pubblica e gli uffici, e il potenziamento del servizio di pulizia degli spazi urbani, per un costo di oltre 50.000 euro annui, con particolare attenzione al centro storico.

A seguire, il consiglio ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, illustrato dall'assessore Ester Ielmoni. Un documento strategico che coniuga rigore contabile e visione di sviluppo a lungo termine. Aver completato l'iter entro i termini di legge, nonostante il carico di lavoro straordinario per gli uffici, permette al Comune di evitare l'esercizio provvisorio e le relative limitazioni. Al cuore del bilancio c'è l'attuazione del PNRR (infrastrutture scolastiche e comunali e digitalizzazione). Quindi, crescono le risorse per i servizi sociali (triplicati i fondi per la tutela dei minori) e proseguono gli investimenti in cultura e turismo, con il borgo inserito in circuiti di visibilità nazionali per attrarre nuovi flussi turistici.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, la manovra garantisce il mantenimento degli equilibri di bilancio. Nonostante crisi energetica e inflazione, l'amministrazione è riuscita a mantenere invariate le tariffe per i cittadini, coprendo i maggiori costi con risorse proprie dell'ente. La scelta politica che guida il bilancio è garantire servizi di qualità, tutelare le fasce più fragili e sostenere lo sviluppo del territorio, senza ricorrere a scorciatoie che compromettano l'equilibrio dei conti pubblici e ad aumenti ingiustificati della pressione fiscale, orientando le risorse verso interventi utili, sostenibili e coerenti con il programma di mandato, attraverso una rigorosa scelta delle priorità, efficienza amministrativa e un rapporto corretto e trasparente con i cittadini.

Infine, il consiglio ha approvato l'istituzione del vincolo di bilancio volontario sulle economie derivanti dai progetti PNRR-PA Digitale 2026. L'assessore Ielmoni e il consigliere Alessandro Vagnoni hanno illustrato otto misure del PNRR dedicate alla digitalizzazione, di cui sette già concluse, asseverate e finanziate nei tempi previsti.

Si tratta di interventi che permettono ai cittadini di accedere a servizi digitali più fruibili, sicuri e trasparenti, migliorando allo stesso tempo l'efficienza dell'amministrazione (cloud, pagamenti via PagoPA e app IO, dematerializzazione certificati, servizi online, interoperabilità dei dati). Le misure PNRR hanno inoltre generato economie di spesa pari a circa 184.000 euro, frutto di una gestione oculata delle risorse pubbliche. Un percorso reso possibile dal lavoro professionale e costante del responsabile della Polizia Locale, tenente Alessandro Egidi. L'amministrazione ha scelto di vincolare queste economie per reinvestirle nel consolidamento dei servizi digitali, nella formazione del personale e nel miglioramento della comunicazione con i cittadini. A queste risorse, come ha ricordato l'assessore Gian Paolo Arieti, si aggiungeranno presto circa 32.000 euro recentemente ottenuti dal Governo.