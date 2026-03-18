VITORCHIANO - Prosegue a pieno ritmo il piano di potenziamento dell'illuminazione pubblica a Vitorchiano. In questa nuova fase, l'amministrazione comunale ha concentrato gli sforzi principalmente sulle aree di sosta, completando gli interventi in via Gramignana (località Pallone), via della Quercia, via dei Bucaneve (Paparano) e via delle Mimose (Sodarella).
Questi lavori rappresentano l'ultimo tassello di una strategia più ampia che ha già visto il rinnovo della rete in numerose zone, tra cui via Pirandello, il piazzale del cimitero, l'area della piscina in via Manzoni e il parcheggio multipiano di piazza Umberto I.
Il sindaco Ruggero Grassotti ha sottolineato come queste attività rispondano agli impegni presi durante il consiglio comunale di ottobre 2025 e alle segnalazioni dirette dei cittadini. Il piano non si ferma qui. Gli uffici comunali stanno infatti predisponendo la gara per la sostituzione di altre 400 lampade lungo le arterie principali, che verranno dotate di moderne plafoniere LED ad alta efficienza per ridurre i consumi e l'impatto ambientale.
L'obiettivo è rendere le aree urbane sempre più fruibili, partendo dalle zone più isolate o da quelle che presentano impianti ormai datati e poco efficienti.
Il miglioramento della visibilità notturna cammina di pari passo con la sicurezza tecnologica. Il sindaco ha infatti ricordato che questi interventi si integrano con il recente ampliamento della videosorveglianza. Grazie a un finanziamento della Regione Lazio, il sistema comunale conta oggi oltre 80 telecamere, garantendo un controllo capillare del territorio e una maggiore tranquillità per tutta la comunità di Vitorchiano.