Vitorchiano investe sulla sicurezza e l'efficienza energetica

Nuovi punti luce nelle aree di sosta e potenziamento della videosorveglianza

VITORCHIANO - Prosegue a pieno ritmo il piano di potenziamento dell'illuminazione pubblica a Vitorchiano. In questa nuova fase, l'amministrazione comunale ha concentrato gli sforzi principalmente sulle aree di sosta, completando gli interventi in via Gramignana (località Pallone), via della Quercia, via dei Bucaneve (Paparano) e via delle Mimose (Sodarella).

Questi lavori rappresentano l'ultimo tassello di una strategia più ampia che ha già visto il rinnovo della rete in numerose zone, tra cui via Pirandello, il piazzale del cimitero, l'area della piscina in via Manzoni e il parcheggio multipiano di piazza Umberto I.

Il sindaco Ruggero Grassotti ha sottolineato come queste attività rispondano agli impegni presi durante il consiglio comunale di ottobre 2025 e alle segnalazioni dirette dei cittadini. Il piano non si ferma qui. Gli uffici comunali stanno infatti predisponendo la gara per la sostituzione di altre 400 lampade lungo le arterie principali, che verranno dotate di moderne plafoniere LED ad alta efficienza per ridurre i consumi e l'impatto ambientale.

L'obiettivo è rendere le aree urbane sempre più fruibili, partendo dalle zone più isolate o da quelle che presentano impianti ormai datati e poco efficienti.

Il miglioramento della visibilità notturna cammina di pari passo con la sicurezza tecnologica. Il sindaco ha infatti ricordato che questi interventi si integrano con il recente ampliamento della videosorveglianza. Grazie a un finanziamento della Regione Lazio, il sistema comunale conta oggi oltre 80 telecamere, garantendo un controllo capillare del territorio e una maggiore tranquillità per tutta la comunità di Vitorchiano.

Continuano a

Vitorchiano

gli interventi per il progressivo potenziamento della

pubblica illuminazione

. In questa fase, il focus è in particolare sulle

aree di sosta

. I lavori hanno interessato quelle di Via Gramignana (località Pallone), Via della Quercia e Via dei Bucaneve (località Paparano) e Via delle Mimose (località Sodarella).

Tali potenziamenti della rete

fanno seguito a quelli già effettuati nel recente passato

in Via Sodarella, Via Pirandello, Via dei Bucaneve, Via delle Begonie, Via Paparano, Via La Nova, nel piazzale del cimitero, nell'area parcheggio in Via Manzoni (davanti alla piscina), Via Monte Rosa, Via Mario Patrizi, Piazza Monti Cimini e presso il parcheggio a servizio del cinema multisala nonché presso il parcheggio multipiano di Piazza Umberto I.

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- ricorda il sindaco

Ruggero Grassotti

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'. Gli uffici sono inoltre già al lavoro per proseguire nella gara di affidamento per la sostituzione, lungo le principali strade comunali, di ulteriori

400 lampade con moderne plafoniere LED

ad alta efficienza e basso consumo.

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- prosegue l'assessore ai lavori pubblici

Federico Cruciani

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- conclude il primo cittadino -

'. Continuano a Vitorchiano gli interventi per il progressivo potenziamento della pubblica illuminazione. In questa fase, il focus è in particolare sulle aree di sosta. I lavori hanno interessato quelle di Via Gramignana (località Pallone), Via della Quercia e Via dei Bucaneve (località Paparano) e Via delle Mimose (località Sodarella). Tali potenziamenti della rete fanno seguito a quelli già effettuati nel recente passato in Via Sodarella, Via Pirandello, Via dei Bucaneve, Via delle Begonie, Via Paparano, Via La Nova, nel piazzale del cimitero, nell'area parcheggio in Via Manzoni (davanti alla piscina), Via Monte Rosa, Via Mario Patrizi, Piazza Monti Cimini e presso il parcheggio a servizio del cinema multisala nonché presso il parcheggio multipiano di Piazza Umberto I. 'Parliamo con piacere di attività - ricorda il sindaco Ruggero Grassotti - che erano già state anticipate in occasione del consiglio comunale del 29 ottobre 2025 e fanno seguito, peraltro, alle segnalazioni dei cittadini raccolte lo scorso anno'. Gli uffici sono inoltre già al lavoro per proseguire nella gara di affidamento per la sostituzione, lungo le principali strade comunali, di ulteriori 400 lampade con moderne plafoniere LED ad alta efficienza e basso consumo. 'L'obiettivo - prosegue l'assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani - resta quello di rendere progressivamente sempre più fruibili le aree urbane, partendo da quelle più isolate, più frequentate in orario serale oppure dove l'impianto esistente presenta, magari per semplice vetustà, le maggiori carenze'. 'Queste azioni - conclude il primo cittadino - si coniugano inoltre a quelle recenti e relative all'estensione e potenziamento dell'impianto di video sorveglianza, un progetto di cui si è data recentemente notizia dopo il finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio, con cui l'impianto comunale ha superato gli 80 punti di ripresa complessivi, allo scopo di rendere Vitorchiano sempre più sicuro'.

Parliamo con piacere di attivitàche erano già state anticipate in occasione del consiglio comunale del 29 ottobre 2025 e fanno seguito, peraltro, alle segnalazioni dei cittadini raccolte lo scorso annoL'obiettivoresta quello di rendere progressivamente sempre più fruibili le aree urbane, partendo da quelle più isolate, più frequentate in orario serale oppure dove l'impianto esistente presenta, magari per semplice vetustà, le maggiori carenzeQueste azionisi coniugano inoltre a quelle recenti e relative all'estensione e potenziamento dell'impianto di video sorveglianza, un progetto di cui si è data recentemente notizia dopo il finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio, con cui l'impianto comunale ha superato gli 80 punti di ripresa complessivi, allo scopo di rendere Vitorchiano sempre più sicuro