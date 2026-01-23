Vitorchiano conferma il titolo di Comune Riciclone

Legambiente Lazio premia il Comune per il 77,3% di raccolta differenziata nel 2024

23/01/2026 - 15:10



VITORCHIANO - Legambiente Lazio ha rinnovato al Comune di Vitorchiano il titolo di 'Comune Riciclone', grazie al 77,3% di raccolta differenziata ottenuto nell'anno 2024, uno dei migliori risultati di tutta la Tuscia, con 10 punti percentuali al di sopra della media provinciale, nonché a livello regionale.

L'associazione ha consegnato l'attestato durante la cerimonia svoltasi a Viterbo, nelle sale di Palazzo dei Priori, insieme a tutti i comuni delle province di Viterbo e di Rieti che hanno ottenuto il riconoscimento.

'Questo ulteriore traguardo è dimostrazione che la tutela del territorio è una sensibilità nelle corde di tutti e che la stessa passa anche attraverso i piccoli gesti quotidiani e strumenti come la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti', commenta l'amministrazione comunale, che ringrazia in primis tutti i cittadini vitorchianesi che, accettando di cambiare piccole abitudini rispetto al passato, svolgono quotidianamente un lavoro certosino e virtuoso nel differenziare i vari materiali presso le proprie abitazioni.

Un ringraziamento va anche a tutto il personale degli uffici coinvolti, dai responsabili Emilio Basili e Pierangelo Arcangeli ai loro collaboratori e staff, a tutto il personale del Comune e ai dipendenti della cooperativa che curano la pulizia e il decoro delle piazze e delle vie del paese, nonché al personale dell'impresa Ekorec, affidataria del servizio di raccolta porta a porta.

'Si ricorda infine - concludono dal Comune - che, oltre a rispettare l'ambiente, tutelare il territorio e osservare le regole, tutto ciò ha anche permesso, e permetterà ancora, di contenere gli effetti negativi dei continui aumenti dei costi di conferimento in discarica, i quali continuano a salire in particolare per la frazione di rifiuto secco e indifferenziato'.