Vitorchiano celebra il peperino: successo straordinario per il convegno che riaccende i riflettori sulla pietra simbolo della Tuscia

Il sindaco Grassotti esalta un evento che unisce storia, economia e identità del territorio.

29/11/2025 - 15:28



VITORCHIANO - «Un convegno straordinario, sia per la qualità degli interventi sia per la grande partecipazione delle istituzioni, degli ordini professionali e dei cittadini, grazie a tutti». Il sindaco di Vitorchiano Ruggero Grassotti commenta l'ottima riuscita del convegno 'Il peperino di Vitorchiano e della Tuscia. Geologia, storia e sviluppo del territorio', che ha riportato al centro dell'attenzione il peperino, la pietra simbolo del territorio e della Tuscia. Un appuntamento fortemente voluto dal primo cittadino che ha messo al centro uno degli asset fondamentali dell'economia viterbese, fornendo spunti interessanti per il rilancio complessivo della filiera.

L'incontro, svoltosi al multisala CineTuscia Village, ha riunito geologi, architetti, archeologi, docenti universitari, ingegneri, dottori agronomi e forestali, oltre ai rappresentanti delle istituzioni. Ampia la partecipazione degli iscritti agli ordini professionali che hanno potuto ottenere i crediti formativi previsti.