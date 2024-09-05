Vitorchiano, terminati i lavori di potenziamento della mensa della scuola primaria

L'assessore Federico Cruciani: 'L'obiettivo è continuare a migliorare le nostre strutture scolastiche'

05/09/2024 - 10:49



VITORCHIANO - Conclusi a Vitorchiano i lavori di potenziamento e miglioramento della mensa della scuola primaria, iniziati lo scorso 10 giugno al termine delle attività didattiche. Un intervento da circa 200.000 euro, ottenuti dall'amministrazione comunale grazie a uno specifico finanziamento con fondi PNRR, che ha permesso di rinnovare pavimenti, controsoffitto, impianti, bagni, locale per lo sporzionamento e vetrate. Tali azioni contribuiranno a incrementare ulteriormente un servizio fondamentale per le famiglie come quello della mensa scolastica.

'Si tratta di azioni - sottolinea il sindaco Ruggero Grassotti - che fanno seguito alle numerose altre attuate negli ultimi anni e che hanno interessato l'immobile di Via Manzoni, dove hanno sede sia la scuola primaria sia la scuola secondaria di primo grado, innalzandone i livelli di sicurezza, sostenibilità e fruibilità'.

'Tra queste - continua - ricordo anche la nuova pavimentazione esterna alla scuola secondaria, che ha consentito di eliminare la fastidiosa ghiaia presso l'ingresso di Piazza San Pietro, così come peraltro già fatto alcuni anni prima nell'area in uso alla scuola primaria, dove è stata posizionata idonea pavimentazione anti-trauma adatta ai più piccoli. Inoltre sono stati recentemente sostituiti gli infissi nella porzione in elevazione, limitrofa al campo da gioco e in uso alla secondaria. Ricordiamo che questi locali vennero inaugurati dall'allora sindaco Olivieri circa dieci anni fa'.

Tra le finalità degli interventi c'è anche quella di ridurre i costi energetici e disporre di nuove risorse da reinvestire nella scuola stessa: in tal senso vanno anche le future installazioni di nuovi pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici.

'Tra i principali cantieri terminati - precisa l'assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani - non posso fare a meno di menzionare ancora una volta quello di adeguamento sismico, terminato nel settembre 2023 per circa 700.000 euro complessivi. Lavori fortemente voluti dal Comune e diventati realtà dopo un intenso iter amministrativo, campagne di misurazione, sondaggi sul campo, progettazione e soprattutto grazie al finanziamento richiesto e ottenuto dal MIUR. Un'opera di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi, che risolve le criticità del passato e rende il nostro paese un'eccellenza nella Tuscia, in quanto tutti gli immobili scolastici sono adeguati dal punto di vista antisismico'.

'Dal 2016 ad oggi - interviene l'assessore alla scuola Fabio Fanelli - abbiamo vissuto otto anni intensi in cui la scuola è stata sempre al centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale. Dall'efficientamento energetico alla messa in sicurezza degli ambienti, dalla sostituzione degli infissi al cambio delle caldaie, dalla sistemazione delle aree esterne alla fornitura di nuovi arredi, abbiamo investito quasi 2 milioni di euro complessivi tra interventi ultimati, in corso d'opera o di prossimo avvio. Lavoro e forniture che sono il frutto di un'azione coordinata senza la quale questi risultati non sarebbero stati possibili'.

'A tutto questo - riprende Cruciani - si aggiunge il nuovo polo dell'infanzia in località Pallone, il cui cantiere è entrato nel vivo, in particolare dopo che TAR del Lazio e Consiglio di Stato ne hanno confermato la regolarità amministrativa e tecnica. Una nuova scuola per la fascia di età 0-6 anni finalmente dotata anche di un nido comunale. Un edificio per il quale si sono espressi con parere positivo MIUR, Regione Lazio, Provincia di Viterbo, ASL Viterbo e Vigili del Fuoco. La scuola e i servizi alle famiglie - conclude l'assessore - rappresentano la nostra concreta volontà di guardare avanti per creare un futuro forte e solido per le nuove generazioni. Lo scopo di questa intensa e continua attenzione verso l'edilizia scolastica è avere edifici sempre più sicuri, fruibili, sostenibili e confortevoli per dare ai giovani uno strumento moderno e al passo con i tempi'.