Vitorchiano, quasi pronto il nuovo centro di raccolta comunale

L'assessore Cruciani: 'Migliorerà l'intero servizio di smaltimento rifiuti'

04/02/2023 - 16:23



VITORCHIANO - Sono entrati nelle fasi finali i lavori del nuovo centro di raccolta sul territorio comunale di Vitorchiano, avviati a fine 2021. In questi giorni è in corso il cantiere per il completamento della strada di accesso, mentre a fine 2022 sono state poste in opera le coperture. Seguiranno l'installazione delle attrezzature interne e la conclusione dell'iter amministrativo presso la Provincia di Viterbo, per poi procedere all'apertura del centro.

'Si tratta di una delle principali opere pubbliche su cui l'amministrazione Grassotti ha puntato e che presto diventerà realtà - afferma l'assessore ai lavori pubblici e urbanistica Federico Cruciani - Un progetto, finanziato dalla Regione Lazio, che contribuirà a rendere più efficiente per i cittadini l'intero servizio di smaltimento'.

'L'obiettivo è un miglioramento complessivo del servizio di raccolta dei rifiuti - aggiunge il consigliere delegato all'ambiente Marco Salimbeni - Questo intervento renderà più agevole e veloce, e sempre gratuito, il conferimento di alcune tipologie di rifiuto domestico quali elettrodomestici e RAEE, ingombranti, mobili, materassi, ramaglie e sfalci d'erba, olio esausto da cucina. Inoltre, il centro di raccolta eviterà al cittadino residente di doversi recare ogni volta in località Molinella, al di fuori del territorio comunale'.

Con la determinazione del 5 febbraio 2018 la Regione Lazio ha finanziato il progetto con 200.000 euro, che a breve permetterà a Vitorchiano di disporre di un sito attrezzato e organizzato, in grado di offrire ai cittadini un servizio economico e puntuale. La fase esecutiva ha fatto seguito al lungo iter amministrativo portato avanti negli ultimi anni, per il quale l'amministrazione comunale ringrazia tutti gli uffici coinvolti. I lavori, in parte condizionati nelle tempistiche dalla pandemia e da problemi di approvvigionamento di alcune tipologie di materiali, sono finalmente alle ultime battute.

'Abbiamo fortemente voluto il nuovo centro di raccolta per venire incontro alle esigenze del territorio - aggiunge Cruciani - migliorare il servizio ottimizzando la differenziazione dei rifiuti, ridurre i costi generali e tutelare l'ambiente. Il finanziamento è stato l'ennesimo segnale di vicinanza e sostegno da parte della Regione Lazio alle realtà che, come il Comune di Vitorchiano, lavorano giorno dopo giorno per incrementare i servizi al cittadino. Infatti, le evidenti sinergie che andranno a crearsi tra il servizio di raccolta porta a porta e il nuovo centro di raccolta comunale, permetteranno di potenziare anche alcuni servizi domiciliari. In definitiva, si sta concretizzando un'opera pubblica strategica frutto del nostro impegno'.