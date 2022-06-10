Vitorchiano, la scuola secondaria di primo grado intitolata a Don Lorenzo Milani

10/06/2022 - 11:34



Viterbo - La scuola secondaria di primo grado di Vitorchiano è stata intitolata al grande educatore Don Lorenzo Milani, in una cerimonia svoltasi mercoledì 8 giugno 2022. La figura di Don Milani è legata all'innovativa Scuola di Barbiana, esperienza educativa sperimentale attiva dal 1954 al 1967, anno della morte del sacerdote, in una piccola frazione montana in Mugello. La novità consisteva in una scuola aperta nelle idee e nei programmi, condivisi dai ragazzi, in cui l'insegnamento scolastico fosse rivolto a tutti, senza distinzione di classe sociale. Tale novità innescò ampi dibattiti in materia pedagogica, stimolando nell'ambiente scolastico dapprima reazioni di sconcerto, ma in seguito di grande interesse e attenzione. 'I care' - in italiano 'mi importa', 'mi sta a cuore' - fu il motto in inglese che Don Milani aveva adottato per sintetizzare i suoi principi.

Il decreto ufficiale per l'intitolazione della scuola di Vitorchiano a Don Lorenzo Milani è stato emesso nello scorso febbraio dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, come da propria competenza e a firma del dirigente dell'ambito territoriale di Viterbo Daniele Peroni, in seguito alle delibere approvate all'unanimità nel 2019 dal Comune e dal consiglio d'istituto dell'Istituto Comprensivo 'Pio Fedi' di Grotte Santo Stefano, dal quale dipendono i plessi scolastici vitorchianesi.

'Questa importante giornata fa seguito all'intitolazione del plesso di scuola primaria al dottor Giorgio Mauro Schirripa - ha detto il sindaco Ruggero Grassotti - Un percorso iniziato tre anni fa per dare finalmente un nome alle scuole di Vitorchiano. Come amministrazione abbiamo profuso il massimo impegno per colmare tale lacuna. Ringrazio le qui presenti dirigenti scolastiche Maria Assunta Mezzanotte, con cui è stato avviato l'iter grazie a uno degli ultimi atti del suo incarico, e Giovanna Diana, la cui dedizione è stata determinante per portarlo a compimento'.

Hanno partecipato alla cerimonia anche il parroco Don Gualberto Pirri, che ha ricordato che l'ignoranza va curata con lo studio, Manrico Casini, segretario del Centro di Ricerca e Formazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, Sabrina Casini dell'équipe Educhiamo della Caritas diocesana di Viterbo, Pietro Del Tavano dell' associazione A.Ge., l'assessore alla scuola del Comune di Vitorchiano Fabio Fanelli, il consigliere delegato alle politiche giovanili Marco Salimbeni, i docenti e gli alunni. Tutti hanno reso omaggio a Don Lorenzo Milani e alla notevole eredità che ha lasciato sui temi dell'insegnamento e dell'educazione.