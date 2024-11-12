Vitorchiano, in arrivo la nuova centrale termica all'edificio scolastico del Pallone

Iter concluso e lavori nella pausa natalizia per non impattare sulle lezioni. Cruciani: 'Scuole sempre più moderne ed efficienti'

12/11/2024 - 12:38



VITORCHIANO - Il Comune di Vitorchiano ha concluso l'iter amministrativo che porterà all'installazione della nuova centrale termica ibrida a servizio dell'edificio scolastico in località Pallone. I lavori in arrivo fanno seguito alla progettazione, eseguita nella scorsa estate, e si inseriscono tra quelli pianificati in seno ai finanziamenti chiesti e ottenuti per l'efficientamento energetico. L'obiettivo è intervenire senza impattare sull'attività didattica.

'La centrale termica delle scuole al Pallone - precisa l'assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani - sarà quindi ammodernata e trasformata per ridurre l'impatto in termini di consumi e costi energetici, aumentarne l'efficienza e avere un immobile sempre più moderno, sicuro, confortevole e fruibile da parte dei ragazzi e del corpo docente. Si tratta soltanto dell'ultimo tassello, in ordine temporale, utile per continuare a migliorare e potenziare le nostre strutture scolastiche'.

Dopo l'adeguamento sismico, la sostituzione degli infissi e il rifacimento dei pavimenti, il miglioramento dell'edificio di Via della Stazione compie un ulteriore passo avanti. Inoltre lo stesso, quando sarà terminata la nuova scuola dell'infanzia dotata anche di nido comunale (già in costruzione nella vicina Via Gran Paradiso con fine lavori previsto per il 2026), permetterà all'Istituto Comprensivo Pio Fedi, da cui dipende il plesso di Vitorchiano, di valorizzarne l'uso con la riorganizzazione dell'intera logistica scolastica nel suo complesso così da migliorare servizi alle famiglie e percorsi didattici grazie alla presenza di nuove aule didattiche e laboratori a disposizione degli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado.

I lavori alla centrale termica seguono quelli recentemente conclusi in Via Manzoni, grazie ai quali la scuola primaria è stata dotata di una nuova, moderna e confortevole mensa. 'Tale intervento - ricorda il sindaco Ruggero Grassotti - iniziato lo scorso giugno al termine delle attività didattiche e concluso a settembre, grazie a circa 200.000 euro ottenuti dall'amministrazione comunale attraverso uno specifico finanziamento con fondi PNRR, ha permesso di rinnovare pavimenti, controsoffitto, impianti, bagni e locale per lo sporzionamento. Si tratta di azioni che hanno già contribuito a migliorare ulteriormente un servizio fondamentale per le famiglie come quello della mensa scolastica'.

'L'ennesima attività - aggiunge il sindaco - che fa seguito alle numerose altre attuate negli ultimi anni e che hanno interessato l'immobile di Via Manzoni, dove hanno sede sia la scuola primaria sia la scuola secondaria di primo grado, innalzandone i livelli di sicurezza, sostenibilità e fruibilità. Tra queste, solo per citare le più recenti, la nuova pavimentazione esterna alla scuola secondaria, che ha consentito di eliminare la fastidiosa ghiaia presso l'ingresso di Piazza San Pietro, così come peraltro già fatto alcuni anni prima nell'area in uso alla scuola primaria, dove è stata posizionata idonea pavimentazione anti-trauma adatta ai più piccoli. Inoltre sono stati recentemente sostituiti gli infissi nella porzione in elevazione, limitrofa al campo da gioco e in uso alla secondaria'.

'Tra le finalità degli interventi - riprende l'assessore Cruciani - c'è anche quella di ridurre i costi energetici e disporre di nuove risorse da reinvestire nella scuola stessa: in tal senso vanno sia l'avvenuta installazione del cappotto termico sia le future installazioni di nuovi pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici che si aggiungeranno all'impianto esistente. Tra i principali cantieri terminati, inoltre, non posso fare a meno di menzionare ancora una volta quello di adeguamento sismico, concluso nel settembre 2023 per circa 700.000 euro complessivi. Lavori fortemente voluti dal Comune e diventati realtà dopo un intenso iter amministrativo, campagne di misurazione, sondaggi sul campo, progettazione e soprattutto grazie al finanziamento richiesto e ottenuto dal MIUR. Un'opera di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi, che risolve le criticità del passato e rende il nostro paese un'eccellenza nella Tuscia, in quanto tutti gli immobili scolastici sono adeguati dal punto di vista antisismico'.

'Dal 2016 ad oggi - interviene l'assessore alla scuola Fabio Fanelli - abbiamo vissuto otto anni intensi in cui la scuola è stata sempre al centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale. Dall'efficientamento energetico alla messa in sicurezza degli ambienti, dalla sostituzione degli infissi al cambio delle caldaie, dalla sistemazione delle aree esterne alla fornitura di nuovi arredi, abbiamo investito quasi 2 milioni di euro complessivi tra interventi ultimati, in corso d'opera o di prossimo avvio e al netto del nuovo Polo dell'infanzia. Lavori e forniture che sono il frutto di un'azione coordinata senza la quale questi risultati non sarebbero stati possibili'.

'A tutto questo - ricorda ancora il sindaco Grassotti - si aggiunge proprio il nuovo polo dell'infanzia in località Pallone, il cui cantiere è entrato nel vivo, in particolare dopo che TAR del Lazio e Consiglio di Stato ne hanno confermato la regolarità amministrativa e tecnica. Una nuova scuola per la fascia di età 0-6 anni finalmente dotata anche di un nido comunale. Un edificio per il quale si sono espressi con parere positivo MIUR, Regione Lazio, Provincia di Viterbo, ASL Viterbo e Vigili del Fuoco. Lavori ormai arrivati alla realizzazione dei solai di copertura'.

'La scuola e i servizi alle famiglie - conclude Cruciani - rappresentano la nostra concreta volontà di guardare avanti per creare un futuro forte e solido per le nuove generazioni. Lo scopo di questa intensa e continua attenzione verso l'edilizia scolastica è avere edifici sempre più sicuri, fruibili, sostenibili e confortevoli per dare ai giovani uno strumento moderno e al passo con i tempi'.