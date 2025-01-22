Vitorchiano, il cantiere del passaggio a livello di Via Piangoli fermo da mesi

Proteste e richieste di chiarimenti

22/01/2025 - 05:49



VITORCHIANO - 'Dovevano finire entro il 22 settembre 2024 i lavori di rinnovamento e messa in sicurezza del passaggio a livello n. 37 della ferrovia regionale ex concessa Roma-Viterbo, situato in Via Piangoli, nella località Pallone, frazione del Comune di Vitorchiano.

Invece, dalla testimonianza fotografica inviataci da un nostro follower, che ringraziamo, risulta evidente che i lavori non sono stati completati e, inoltre, che il cantiere si troverebbe in stato di abbandono da almeno due mesi, secondo quanto ci ha riferito lo stesso follower.

Di questa assurda situazione chiediamo conto alla Regione Lazio quanto ad ASTRAL, committente dei lavori, nella speranza di avere presto delle delucidazioni e, soprattutto, di vedere terminata quest'opera importante, sotto il profilo della sicurezza e della regolarità del servizio. Se per sistemare un passaggio a livello sono necessari tempi così lunghi, figuriamoci cosa accadrà con i lavori di raddoppio'.