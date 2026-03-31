Viterbo torna capitale della pallavolo giovanile

Dal 2 al 4 aprile il torneo Città di Viterbo: 36 squadre, oltre 1500 presenze e gare in tutta la Tuscia

31/03/2026 - 06:17



VITERBO – Torna a Viterbo uno degli appuntamenti sportivi giovanili più attesi: dal 2 al 4 aprile andrà in scena l’undicesima edizione del torneo nazionale di pallavolo femminile “Città di Viterbo”, categorie Under 14 e Under 16.

Un evento ormai consolidato, che negli anni ha superato i confini del capoluogo per abbracciare l’intera Tuscia, coinvolgendo più comuni e strutture sportive. “Non è soltanto un torneo – ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini – ma un appuntamento a cui siamo particolarmente affezionati. Porta in alto il nome della città e rappresenta un’occasione per far conoscere il territorio. Lo sport è anche un volano turistico e di sviluppo”.

Un concetto ribadito anche dall’assessore allo sport Emanuele Aronne, che ha evidenziato il legame tra eventi e investimenti: “Gli impianti sportivi sono il biglietto da visita di una città. Questi tornei portano persone, economia e offrono un’alternativa concreta alla strada per i ragazzi. Sempre di più dobbiamo fare rete”.

E proprio la rete territoriale è uno degli elementi centrali di questa edizione. Montefiascone, Vignanello e Vetralla ospiteranno parte delle gare, in una sinergia tra amministrazioni locali.

I Numeri in ballo

Numeri importanti anche per questa edizione, come spiegato dagli organizzatori: 36 squadre partecipanti, oltre 100 partite in due giorni e mezzo e circa 1500 presenze tra atlete, staff e accompagnatori. Le gare si disputeranno su 11 campi, con finali previste al Palamalè nel pomeriggio del 4 aprile.

“Segniamo un salto di qualità rispetto al passato – ha spiegato il presidente VBC Carlo Carbonari – con l’obiettivo di crescere ancora, magari arrivando in futuro a una dimensione internazionale”.

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche il delegato CONI Ugo Baldi: “Coinvolgere così tante squadre e territori non è semplice. Viterbo si conferma una realtà trainante nello sport regionale”.