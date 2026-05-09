Viterbo si trasforma: al via la seconda edizione di Tuscia Fantasy

La sindaca Frontini: Un evento che cresce e abbraccia il cuore commerciale della città.

09/05/2026 - 21:26

di Serena D'Ascanio

VITERBO - Il cuore di Viterbo si è acceso di magia. Con il taglio del nastro avvenuto oggi alle ore 15:00, è iniziata ufficialmente la seconda edizione di Tuscia Fantasy, l’attesa manifestazione che per l'intero weekend trasformerà le vie del centro in un palcoscenico a cielo aperto popolato da creature mitologiche e personaggi leggendari.

L'evento, che proseguirà anche nella giornata di domani, promette di portare una ventata di colore e fantasia tra le piazze storiche, coinvolgendo cittadini di ogni età.

Alla cerimonia d'apertura è intervenuta la sindaca Chiara Frontini, che ha espresso grande soddisfazione per l'evoluzione del progetto:

“Siamo felici di dare il via a questa seconda edizione. È un Tuscia Fantasy che si espande e cresce, abbracciando quest'anno il cuore pulsante e commerciale del centro storico, da Piazza dei Caduti a Via Marconi, fino a Piazza della Repubblica.”

Secondo la prima cittadina, la scelta di ampliare il raggio d'azione della manifestazione non è casuale, ma rientra in una strategia precisa dell'amministrazione:

Rilancio commerciale: Coinvolgere le vie dello shopping per sostenere l'economia locale.

Target giovanile: Offrire spazi di aggregazione e divertimento dedicati alle nuove generazioni.

Benessere sociale: Creare occasioni di svago che migliorino la vivibilità e l'attrattività della città.

Il Tuscia Fantasy si conferma quindi non solo come un appuntamento ludico, ma come un tassello importante per la valorizzazione dell'identità viterbese in chiave moderna e inclusiva.