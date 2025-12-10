Viterbo si illumina per il Natale 2025

Accese le spettacolari luminarie realizzate a Viterbo, Uno strumento per valorizzare i luoghi più rappresentativi della città

10/12/2025 - 09:35



VITERBO - Viterbo si accende per il Natale 2025 con le nuove e spettacolari installazioni luminose realizzate dalla Camera di commercio Rieti Viterbo, in sinergia con le attività degli enti del territorio.

A Viterbo, in piazza Giuseppe Verdi, le nuove illuminazioni e installazioni natalizie, concepite per valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi della città, offrono un percorso visivo di grande impatto, pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età, con particolare attenzione ai bambini.

Le installazioni accompagneranno cittadini e turisti per tutto il periodo natalizio, arricchendo il calendario degli eventi che caratterizza le festività nelle due città.

'Con queste iniziative vogliamo arricchire il potenziale attrattivo turistico e commerciale dei due capoluoghi dell'Alto Lazio, con particolare attenzione ai centri storici. – dichiara il presidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Domenico Merlani - Un progetto condiviso con le amministrazioni comunali di Rieti e Viterbo, pensato per creare un'atmosfera suggestiva capace di attirare visitatori e animare gli spazi urbani per tutta la durata del Natale'.