Viterbo location per una serie Netflix

Il quartiere di San Pellegrino sarà la Firenze del Decamerone del 1348: The Decameron

16/02/2023 - 06:58



(Foto della Proloco di Viterbo)

VITERBO - Viterbo sarà la Firenze del ‘300 nel primo episodio di 'The Decameron' targato Netflix e firmato dal regista statunitense Mike Uppendahl, in preparazione nel bellissimo quartiere medievale di San Pellegrino.

Lavori in corso per il Decamerone by Netflix. Si coprono i fili, le canne fumarie, le grondaie, le finestre, tutto ciò che non c’era nel 1348.

La Serie Netflix sarà composta da otto episodi di un'ora ciascuno e sarà inspirato alle Novelle del Decamerone di Boccaccio, raccontando una commedia romantica ma anche tragica ai tempi della peste nera attraverso l’idea dei famosi sceneggiatori Jenji Kohan e Kathleen Jordan. “The Decameron” dovrebbe uscire a fine 2023 e tutte le scene verranno girate tra Roma e Viterbo, entro giugno.

Nel 1971 Pier Paolo Pasolini uscì al cinema con il Film 'Il Decameron', ancora oggi mai riproposto da altri registi, ora Netflix ci ha fatto una serie.

Il Decameron è ambientato a Firenze durante la peste nera del ‘300, quando un gruppo di nobili insieme ai propri servitori si rinchiude in una grande villa in campagna per cercare di evitare il contagio. Scritto da Boccaccio circa 700 anni fa, oggi è più che mai attuale a troveremo lotte per il potere e per la sopravvivenza da parte di tutte le classi sociali.

Il cast di “The Decameron” è già noto da dicembre 2022, con attori sia noti che emergenti:

Tony Hale: Sirisco l’amministratore

Zosia Mamet: Pampinea, nobile

Tanya Reynolds: Licisca, serva

Amar Chadha-Patel: Dioneo, medico

Saoirse-Monica Jackson: Misia, serva

Leila Farzad: Stratilia, saggia

Lou Gala: Neifile, donna dei paradossi

Karan Gill: Panfilo, figlio di un'importante famiglia politica

Douggie McMeekin: Tindaro, nobile

Jessica Plummer: Filomena, nobile stravagante

FOTO: Pro Loco Viterbo