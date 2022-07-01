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Viterbo Lazio Pride: l'Unitus concede il patrocinio
L'iniziativa il 9 luglio partirà alle 15,30 da via delle Fortezze
01/07/2022 - 19:25
VITERBO - L'Università degli Studi della Tuscia ha concesso il Patrocinio alla manifestazione Lazio Pride che si terrà a Viterbo il 9 luglio con partenza alle ore 15:30 da via delle Fortezze - Lato Porta Romana.
Un patrocinio importante che conferma il supporto dell'Università degli Studi della Tuscia, in linea con il Gender Equality Plan già adottato dalla stessa in favore della 'valorizzazione della diversità', sia essa di età, cultura, abilità fisica, orientamento sessuale o plurilinguismo.