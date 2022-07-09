''Viterbo Lazio Pride: in 6000 al corteo''

''Una giornata importante per dare una risposta a chi commette odio e discriminazione''

09/07/2022 - 18:43



VITERBO - ''Un Pride molto importante per Viterbo e per tutta la Tuscia. Una giornata importante per dare una riposta concreta a chi commette odio e discriminazione quotidiana verso le persone LGBT+ di provincia''. Così Alice Castri, portavoce del Lazio Pride, al termine della manifestazione che ha preso le mosse da Po, via Fratelli Rosselli, Piazza Verdi, viale Marconi, piazza del Sacrario e Valle Faul. Seimila, secondo gli organizzatori, i partecipanti lungo il percorso.

Tra di loro il vice sindaco Alfonso Antoniozzi, la delegata comunale ai rapporti con le scuole Rossana Giliberto, la senatrice Alessandra Maiorino, il vice presidente della provincia Pietro Nocchi, Marco Trulli di Arci, l’influencer Licia Fertz, la segretaria generale di Cna, Luigia Melaragni, l’ex deputato del Pd Alessandro Mazzoli, l’ex consigliere comunale Massimo Erbetti, la presidente della Casa dei diritti sociali Chiara De Carolis, la segretaria di Rifondazione comunista Roberta Leoni e la presidente di Kyanos Marta Nori.

''Viterbo ha dimostrato di essere una città moderna e all'avanguardia - ha aggiunto Alice Castri - Sono tantissimi i giovani che hanno partecipato alla manifestazione, e questo ci da speranza per il futuro. Viterbo è una città bellissima, e l'essere lesbica, gay, bisex o trans non può più essere motivo di abbandono della città. Da oggi si scrive una nuova pagina della storia di Viterbo, fatta di inclusione e accoglienza''.

Fabrizio Marrazzo (Partito Gay) ha spiegato che ''la nostra presenza quest'anno è mirata a chiedere ai Comuni un gesto concreto ossia l'approvazione della nostra delibera (clicca qui per la delibera) che prevede una sanzione di 500 euro per tutte le persone che offenderanno o discrimineranno le persone LGBT+ nel territorio in cui viene approvata ed anche online''.

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